La selección argentina derrotó por uno a cero a Venezuela, en un partido amistoso que se llevó a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami.

El capitán, Lionel Messi, no estuvo entre los convocados y vio el encuentro desde un palco, junto a su familia.

El autor del único gol del cotejo fue el exmediocampista de Rosario Central Giovani Lo Celso, quien definió muy bien a la media hora del primer tiempo tras ser asistido por el delantero Lautaro Martínez.

La Scaloneta sufrió más de la cuenta ante una Vinotinto renovada, que viene de quedarse afuera del Mundial 2026 y que tuvo a su arquero José Contreras como figura.

El campeón del mundo buscará cerrar la fecha FIFA con una sonrisa el próximo martes contra Puerto Rico en el Chase Stadium de Florida, con horario a confirmar.