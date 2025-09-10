Argentina perdió con Ecuador en el cierre de las Eliminatorias

La Selección Argentina no pudo cerrar las Eliminatorias Sudamericanas con un triunfo, y cayó ante Ecuador por 1 a 0 como visitante. Enner Valencia, de penal, marcó el único gol de la noche. Nicolás Otamendi se fue expulsado en la primera etapa, mientras que en el inicio del complemento, Moisés Caicedo también vio la roja.

El primer tiempo lo tuvo al dueño de casa como dominador de las acciones, teniendo el balón e intentando arrinconar a su rival, hasta lograr la apertura del marcador. En el complemento, el trámite fue más parejo pero la visita no pudo penetrar el vallado defensivo.

La primera fue para el combinado local. Enner Valencia remató desde la puerta del área y Emiliano Martínez detuvo el disparo.

A los 13, lo tuvo Nilson Angulo. El volante tiró desde el costado del área y nuevamente atajó el Dibu.

A los 30, la visita se quedó con diez futbolistas. Nicolás Otamendi derribó a Enner Valencia en la puerta del área y el juez, Wilmar Roldán, le mostró la roja al defensor.

En la última del primer tiempo, la Tricolor rompió el cero. Luego de la revisión en el VAR, el árbitro cobró penal por un manotazo de Nicolás Tagliafico sobre Angelo Preciado. Enner Valencia lo cambió por gol para el 1 a 0.

En el comienzo del complemento, el dueño de casa también se quedó con un hombre menos. Moisés Caicedo recibió la segunda tarjeta amarilla, y por ende, la roja.

A los 24, llegó la albiceleste. Giovani Lo Celso tomó un rebote dentro del área y sacó un remate de zurda y la pelota, desvío previo, se fue cerca del palo derecho de Hernán Galíndez.

A los 27, el local pudo definir la historia. Kevin Rodríguez remató dentro del cuadro mayor otra vez el portero argentino evitó el gol.

El equipo de Lionel Scaloni cerró la Eliminatoria en lo más alto de la tabla con 38 puntos. Lo próximo para la Selección será en la fecha FIFA de octubre, donde disputará dos encuentros amistosos.

Síntesis

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, William Pacho, Alan Franco, Piero Hincapié; Angelo Preciado, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo; Gonzalo Plata y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel; Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Gol: 57’ PT Enner Valencia -p- (E).

Expulsados: 30’ PT Nicolás Otamendi (A); 4’ ST Moisés Caicedo (E).

Árbitro: Wilmar Roldán.

Estadio: Monumental de Guayaquil.