La Scaloneta goleó por 6 a 0 a Puerto Rico, este martes por la noche, en el segundo amistoso de la gira por Estados Unidos que se disputó en el Chase Stadium de Miami.

El mediocampista Alexis Mac Allister convirtió un doblete, a los 13 y 35 minutos del primer tiempo, y el defensor Gonzalo Montiel marcó a los 22, mientras que en el segundo tiempo convirtieron el arquero Sebastián Cutler (en contra) a los 19 y el delantero Lautaro Martínez, a los 34 y 38 de la segunda parte.

En el encuentro debutaron tres futbolistas albicelestes: el delantero del Palmeiras José López, que fue titular; el volante del mismo equipo brasileño Aníbal Moreno, ingresado en el entretiempo; y el arquero Facundo Cambeses, surgido en Banfield y con gran presente en Racing, que entró a los 29 minutos del complemento.

Formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; José López, Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Puerto Rico: Sebastián Cutler; Nicolás Cardona, Gio Calderón, Beto Ydrach, Sidney Paris; Steven Echevarría, Isaac Angking, Wilfredo Rivera; Ricardo Rivera, Jeremy De León, Leandro Antonetti. DT: Charlie Trout.

Goles en el primer tiempo: 13m y 35m Mac Allister (A), 22m Montiel (A).

Goles en el segundo tiempo: 19m Cutler en contra (A), 34m y 38m L. Martínez (A).

Árbitro: Armando Villarreal (Estados Unidos).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Lautaro Rivero por Otamendi (A) y Aníbal Moreno por Lo Celso (A); 12m Nicolás Paz por G. Simeone (A); 17m Juan O’Neill por De León (PR), Noeh Hernández por Angking (PR), Nahuel Molina por Montiel (A) y Lautaro Martínez por J. López (A); 27m Gerald Díaz por Paris (PR) y Darren Ríos por Rivera (PR); 29m Facundo Cambeses por E. Martínez (A); 37m Diego Rossi por Cardona (PR) y Rodolfo Sulia por Olivera (PR).