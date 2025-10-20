El sueño del séptimo título mundial juvenil quedó trunco. La selección argentina Sub-20 perdió 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial de Chile 2025 y se quedó a las puertas de la gloria. El equipo africano, muy sólido y disciplinado, se impuso con autoridad y consiguió el primer campeonato mundial de su historia.

Desde el arranque, los dirigidos por Diego Placente se vieron superados. Un pelotazo largo desacomodó a la defensa argentina y derivó en una falta de Santino Barbi sobre Yassir Zabiri. Aunque el árbitro Maurizio Mariani solo mostró amarilla, el propio Zabiri aprovechó el tiro libre y marcó el 1-0 a los 12 minutos, con la complicidad del arquero.

Argentina, obligada a remontar por primera vez en el torneo, intentó reaccionar. Con Gianluca Prestianni como figura, buscó desequilibrar por izquierda, pero Marruecos mantuvo el orden y apostó al contraataque. En una pérdida en ataque, Byar lanzó un pase largo para Maama, que asistió a Zabiri para el segundo gol a los 29 minutos.

La Albiceleste tuvo chances para descontar, especialmente en los pies de Prestianni y Silvetti, pero la falta de precisión y la solidez del arquero Gomis evitaron el gol. En el complemento, Placente movió el banco e intentó variantes ofensivas, aunque su equipo chocó una y otra vez con el muro defensivo marroquí.

El conjunto nacional mantuvo la entrega hasta el final, pero no encontró los caminos. Marruecos, en cambio, jugó con inteligencia y supo aprovechar sus momentos para hacer historia: se convirtió en el primer campeón mundial juvenil del norte de África.

Para Argentina fue una derrota dolorosa tras una gran campaña, con seis victorias consecutivas y un rendimiento que había ilusionado. Al igual que en 1983, el equipo juvenil se quedó en la puerta del título.

