La selección argentina Sub-20 derrotó por uno a cero a su par de Colombia y se clasificó a la final del Mundial de la categoría que se disputa en Chile.

En el partido, que se jugó en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, el exdelantero leproso Mateo Silvetti marcó el único gol del encuentro, a los 27 minutos del complemento.

Con este resultado, el equipo de Diego Placente alcanzó la final del Mundial Sub-20, algo que no se conseguía desde la edición de Canadá 2007, donde terminó siendo campeón ante la República Checa.

El partido definitorio para buscar su séptima Copa del Mundo en la categoría será el próximo domingo, a las 20 horas, ante Marruecos en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Por su parte, el equipo de César Torres quedó a las puertas de la final y deberá jugar el tercer puesto ante Francia el sábado a las 16 horas en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.