El seleccionado de fútbol de la Argentina visitará esta noche a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, a casi dos meses de haber conquistado el ansiado título de la Copa América obtenido en Brasil.

El partido correspondiente a la novena fecha se disputará desde las 21 en el estadio Olímpico de Caracas, que contará con un aforo de seis mil personas, será arbitrado por el uruguayo Leodán González y transmitido por la TV Pública y TyC Sports.

En el VAR estará el chileno Cristian Garay junto al uruguayo Nicolás Taran.

Argentina marcha segundo con 12 puntos, detrás del líder Brasil (19) al que visitará el domingo, mientras que Venezuela sumó apenas cuatro y comparte el último puesto con Perú, ambos con cuatro unidades.



Probables formaciones



Venezuela: Wuilker Fariñez; Roberto Rosales, Nahuel Ferraresi, Mikel Villanueva y Daniel Carrillo; Junior Moreno, Tomás Rincón, Jefferson Savarino y Rómulo Otero; Yefferson Soteldo y Josef Martínez. DT: Leonardo González.



Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez y Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.



Árbitro: Leodán González (Uruguay).



Estadio: Olímpico (Caracas, Venezuela).



Hora de inicio: 21:00.



TV: TV Pública y TyC Sports.

Messi va desde el arranque

Lionel Scaloni, en tanto, afirmó que Lionel Messi "está en condiciones de ser titular". "Lionel si está en condiciones físicas va a ser de la partida y por lo que hablé con él está en condiciones. Vamos partido a partido, evaluamos en esos momentos, y esperamos que esté en las tres fechas", adelantó el DT en la conferencia de prensa.

Messi volverá a ser titular luego de casi dos meses, ya que su última vez fue contra Brasil en la final de la Copa América (10 de julio) y en Paris Saint Germain solamente sumó 25 minutos el pasado fin de semana. Además, Scaloni se refirió a la salida de Messi de Barcelona a PSG y se mostró "tranquilo" porque competirá en "un equipo grande de Europa e irá por títulos importantes".

"Venir a la Selección es otra cosa, que él esté en PSG con otros argentinos es bueno porque puede ayudar al equipo nacional", cerró en relación al tema.

El entrenador tampoco esquivó el tema de la semana pasada sobre la negativa de la Premier League inglesa, la Serie A italiana y la Liga española de ceder a los futbolistas. "Se habló muchísimo de que estos jugadores no iban a estar por sus ligas y quiero destacar las ganas de los futbolistas de estar y les quiero agradecer", dijo.

"Es un paso adelante que esta selección dio. Debatimos con varios clubes, a los que tenemos llegada desde el cuerpo técnico y por eso los convocamos a los jugadores", detalló.



"Desde que formo parte de las selecciones juveniles como jugador siempre vi la misma predisposición, pero siempre vi la misma en cada generación. Claro, cuando uno sale campeón todo se magnifica. El futbolista argentino tiene un plus de siempre querer estar y todos quieren ser parte del proceso para clasificarnos al Mundial de Qatar", destacó el entrenador en una conferencia complicada por la mala señal de internet.

"Los jugadores están enteros, eso es lo importante. Muchos vienen sin minutos o con pocos y eso cuenta para los tres partidos, igual eso se suple con las ganas de estar", destacó Scaloni.



En la semana tuvieron problemas con los lugares de entrenamientos en Caracas aunque el técnico trató de bajarle el precio a la situación y dijo que son "cosas que pueden pasar" en medio de tantas complicaciones. "Tenemos la cabeza solamente en jugar", reiteró.



Pero de hecho esa situación se repitió el miércoles por la noche, en el último entrenamiento que finalmente se terminó llevando a cabo en el estadio Olímpico donde este jueves desde las 21 se disputará el encuentro, merced a una gestión del propio presidente de AFA, Claudio Tapia, ya que el campo de juego del club Deportivo La Guaira estaba en malas condiciones y el escenario principal no estaba autorizado para ser utilizado hoy por Argentina.



Por eso la práctica, que en su primera mitad tuvo labores de velocidad, agilidad y coordinación a cargo del preparador físico del equipo, Luis Martín, y en la segunda un ensayo futbolístico dividido en dos, el inicial con los defensores ejercitando trabajos junto a los exzagueros Walter Samuel y Roberto Ayala y el complementario desarrollando movimientos ofensivos y ejecución de disparos a distancia, se retrasó.



Argentina no pudo disfrutar de una bienvenida afectuosa por parte de la gente luego de conquistar la Copa América debido a la pandemia del coronavirus aunque el DT destacó que "siempre" sintió el "cariño de los hinchas".

"Le pudimos dar una alegría a la gente que hace tanto tiempo la necesitaba. Le estamos muy agradecidos por tanto apoyo. Lamentablemente no pudimos festejarlo tanto por el momento que estamos atravesando", confesó.



"Creo que el hincha se identifica con este equipo por cómo defiende la camiseta. Los jugadores siempre dan el máximo, y pienso que eso forja un cariño mutuo", opinó.



A su vez, Scaloni aseguró que siempre encontró un "compromiso extra" en los jugadores argentinos a la hora de ser convocados y asistir a la citación por parte de sus entrenadores.



Finalmente, el seleccionador explicó que la primera fecha después del parate de pretemporada e inicio de una nueva es "complicada" y que Venezuela será un rival "difícil como en los últimos años".



"Al grupo lo veo bien, confiado y por eso estamos tranquilos, a pesar de no tener casi entrenamientos. Trabajamos mucho en la Copa América y no va a variar mucho. La dificultad del partido es máxima, Venezuela creció en los últimos años y nos han hecho partidos complicados", cerró.