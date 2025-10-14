La Selección Argentina disputará, este martes por la noche, su segundo amistoso internacional de la gira por Estados Unidos, ante Puerto Rico en Miami. En este encuentro, el DT del conjunto albiceleste, Lionel Scaloni, aprovechará para probar alternativas de cara al Mundial 2026.

El partido comenzará a las 21 horas de Argentina, en el Chase Stadium de Miami, con televisación en vivo por TyC Sports y Telefe.

En esta ocasión, el entrenador argentino pondría en cancha a varios futbolistas que no venían participando del equipo titular, como José López, Leonardo Balerdi, Giuliano Simeone y Nicolás González. Asimismo, volverán al once inicial Nicolás Otamendi, el capitán Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Gonzalo Montiel.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; José López y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Puerto Rico: Sebastian Cutler; Sidney Paris, Giovanni Calderón, Nicolás Cardona, Darren Ríos; Roberto Ydrach, Gerald Díaz, Juan O’Neill; Ricardo Rivera, Leandro Antonetti, Steven Echeverría. DT: Charlie Trout.