Hinchas de Colón arremetieron con amenazas contra sus futbolistas tras la derrota sufrida hoy por su equipo frente a Arsenal, por 2 a 0 en Sarandí, por la muy complicada situación de riesgo de descenso del conjunto santafesino que cerró un mal campeonato de la Liga Profesional en el que en las últimas siete jornadas perdió cinco encuentros y empató dos, con apenas la misma cantidad de goles convertidos.

La amenaza se expresó a través de un pasacalle que apareció en la puerta del estadio del "Sabalero" apenas consumada la caída ante Arsenal con el siguiente ultimátum a los jugadores: "Basta de excusas. Basta de joda". Colón terminó en la antepenúltima colocación el torneo de la LPF, con apenas 25 unidades, producto de 4 triunfos, 13 empates y 10 derrotas.

En Vélez la cuestión fue más violenta. Integrantes de la barra brava irrumpieron en las instalaciones del complejo de entrenamiento del club, donde protagonizaron un violento apriete a los futbolistas que regresaban del partido frente a Huracán, celebrado en el Tomás Adolfo Ducó, donde perdieron y volvieron a complicar su situación. Hubo empujones que precedieron a golpes de puño a diferentes jugadores.

“Me agarraron fuera de la Villa Olímpica, me cruzaron un auto, me agarraron de la campera y querían que me baje. Me dijeron que me iban a pegar un par de tiros en las patas”, contó Leonardo Jara.