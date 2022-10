Pese a haber desembolsado 155 millones de euros en refuerzos, Barcelona se volvió a quedar afuera de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa tras haberse completado la quinta fecha de la fase clasificatoria, con la eliminación de otros poderosos como Atlético de Madrid, Juventus y Ajax.

Barcelona fue aplastado por el Bayern Münich (goles de Sadio Mané, Eric Choupo-Moting y Benjamin Pavard), pero su suerte ya estaba echada cuando en uno de los partidos del primer turno Inter de Milán había goleado por 4-0 a Viktoria Pilsen.

Por segundo año consecutivo, el equipo español se queda en fase de grupos de la competición más importante del mundo a nivel clubes. Casualidad o no, no pasa a octavos desde que Messi no está en la institución.

También ya está eliminado el Aleti de Madrid que dirige el argentino Diego Simeone luego de su insuficiente empate de 2-2 con Bayer Leverkusen en el Civitas Metropolitano y otro tanto pasó con Ajax en su estadio de Amsterdam: Liverpool le propinó un lapidario 3-0.