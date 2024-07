El debate que impulsa el Gobierno nacional por el desembarco de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino sumó nuevos capítulos este viernes, con una nueva fuerte postura en contra por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los clubes y con la opinión favorable de algunos ex protagonistas influyentes en la opinión pública como Sergio Agüero.

Por un lado, al mediodía se viralizó en redes sociales y despertó polémica la opinión del ex delantero 'Kun' Agüero, quien aseguró que el proyecto de incorporar las SAD “está mal explicado” y que “sí o sí tienen que votar los socios”.

“Por ahí eso va a beneficiar. Igual, está mal explicado, porque al final y al cuenta (sic) los clubes para que sean privados sí o sí se tienen que votar los socios. Si los socios dicen que no, es no; se acabó el problema. Si dicen que sí: privado. Ta’, 2 + 2 es 4, listo, se acabó”, dijo el ex futbolista en una transmisión junto al streamer Coscu.

Asimismo, luego dejó entrever que si no se da el debate es porque “hay beneficios” en juego: “Dale la oportunidad a la gente, que vaya a votar y decida. ¿O qué, hay miedo? Ah, qué, ¿tienen miedo? ¿Están cagados? ¿Qué está pasando? Están cagados porque hay beneficios propios, ¿o qué?”.

En simultáneo, el Comité Ejecutivo de la AFA se encontraba reunido en Ezeiza para volver a discutir este tema y dejar sentada una fuerte posición conjunta.

En ese sentido, manifestaron que las modificaciones que impulsó el Gobierno nacional y que introdujo la Inspección General de Justicia (IGJ), que ya de por sí tiene jurisdicción solamente en Capital Federal, "no inciden ni modifican en absoluto los requisitos para los clubes miembros de la Asociación del Fútbol Argentino".

Dentro de los mismos, se remarca que "continúa siendo un requisito indispensable para ser miembro de AFA el ser una 'Asociación Civil sin fines de lucro', tal como lo decidieron libremente las entidades miembro".

Así también, destacaron que "ni AFA ni sus entidades miembro se encuentran en oposición a las llamadas SAD" o a que "cada club pueda decidir libremente la estructura jurídica a adoptar", pero sí aclararon que "es palmariamente inconstitucional que se quiera obligar a cualquier ente privado a asociar a entidades con diferente estructura jurídica a la de sus actuales miembros en clara oposición a sus estatutos conforme así lo establecieron sus socios".

“Al efecto, la justicia federal ha dado principio de razón en este exclusivo punto. A modo gráfico de ejemplo, es como si a los accionistas de una sociedad comercial (ente privado) se los quiera obligar por medio de un decreto del poder ejecutivo a asociar a otros accionistas por intereses particulares del gobierno de turno”, ejemplificaron.

Este comunicado fue publicado en el sitio web de la Asociación del Fútbol Argentino y en el de la Liga Profesional de Fútbol, y luego fue difundido por los clubes de Primera y por el presidente de la AFA, Claudio Tapia.