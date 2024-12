El ex enganche de Rosario Central, Emiliano Vecchio, fue acusado por los medios de Chile de no pagar su alquiler por meses y acumular una deuda millonaria.

Según el mediocampista rosarino, la responsabilidad de las deudas de su alquiler, las cuales fueron difundidas algunas semanas atrás con una cifra que ascendía a los $43.000.000 de pesos chilenos (poco menos de 45.000.000 de pesos argentinos), recae en Unión Española, a la que describió como “un desastre”.

“Yo la pasé súper mal. No me hicieron los documentos, no me abrieron cuenta de banco, no me dieron lo que me prometieron. Me prometieron un auto para moverme, no me lo dieron. También pagarme el alquiler, no me lo pagaron. En ese sentido, fue un año horrible, la pasé pésimo. No me pagaron, me quedaron debiendo plata. Un desastre", indicó el ex Racing, sobre el club trasandino.

Luego de este fuerte descargo en TyC Sports, el futbolista afirmó que no continuará en Chile, aunque tenía una chance de renovar su contrato.