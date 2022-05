La victoria de Boca en Bolivia tuvo doble polémica. En primer lugar, el penal que le dio el 1 a 0 final, pero también lo que pasaba en los vestuarios de los árbitros en la previa al partido. La dirigencia del conjunto boliviano Always Ready denunció que el vicepresidente de Boca Juan Román Riquelme le hizo regalos al árbitro y sugiere que eso pudo haber incidido en la actuación arbitral.

Mientras la pelota rodaba en el estadio Hernando Siles de La Paz, la Policía boliviana, junto a las autoridades de la Conmebol, ingresaron en el vestuario de la terna arbitral y encontraron varias bolsas con camisetas xeneizes. Estas fueron confiscadas de inmediato por las fuerzas de seguridad, tal como se ve en los videos que se viralizaron en las redes sociales.

Andrés Costa, presidente del conjunto boliviano, dialogó con TyC Sports y dio detalles sobre el operativo y su denuncia. “No tenemos nada contra Boca. Hizo un gran partido, lo felicitamos por el triunfo, pero nos llamó la atención que el Coronel de la Policía boliviana nos informó en el entretiempo que aparentemente los árbitros habían recibido obsequios y paquetes”.

“Inmediatamente se comunicó eso a Conmebol y es por eso que ingresaron al vestuario con la policía y cámaras que respalden los hechos. Allí se encontraron obsequios, que fueron incautados. Se realizará una prueba de huellas dactilares y una investigación que pueda dar mayor certeza de lo que pasó”.

Por último sostuvo: “La gente mencionó que los que hicieron los regalos fueron dirigentes de Boca, pero no puedo decir quiénes… Yo no estaba en el lugar y sería irresponsable si doy nombres que me dieron terceros. Quiero manejar esto con mayor cautela para no perjudicar la imagen de nadie”.