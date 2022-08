Estudiantes se quedó afuera de semifinales de Copa Libertadores al caer este jueves por la noche en el último minuto de la revancha de cuartos ante Athlético Paranaense en La Plata por 1 a 0, luego de empatar sin goles en el encuentro de ida en Brasil. Y otra vez, el VAR fue protagonista perjudicial para un equipo argentino. Al Pincharrata le anularon un gol con discutibles argumentos.



Ahora Athlético Paranaense jugará en semifinales ante el bicampeón Palmeiras, mientras que el único club argentino que sigue en carrera, Vélez Sarsfield, se cruzará con el también brasileño Flamengo. Vélez (favorecido en su momento por el VAR para eliminar a River) sigue en pie todavía porque su llave la definió ante otro equipo argentino, Talleres de Córdoba.



Estudiantes y Paranaense jugaron un primer tiempo trabado y disputado metro a metro. Tuvieron intensidad pero carecieron de claridad.





Luiz Felipe Scolari, el prestigioso técnico de Paranaense, de 73 años, dispuso una línea de 4 con cinco en el medio y Pablo de punta, pero no pudo construir ninguna situación clara de gol, con la excepción de un tiro libre de Khellven que Andújar sacó al córner.



Por su parte, Ricardo Zielinski paró una línea de 3 con Godoy y Más sumados al medio. Estuvo más cerca de romper el cero pero careció de puntería.



A los 6 minutos desbordó Godoy, pero Castro no pudo en su anticipo al primer palo. A los 32 la chance la tuvo Rogel que no aprovechó la oportunidad y remató apenas desviado.



Sobre el final de la etapa inicial tuvo otras dos. Una de Morel tras un libre de Zuqui que Bento sacó al corner. Lo ejecutó Zuqui y Rogel cabeceó por arriba del travesaño.



En el complemento, Estudiantes salió más decidido a buscar la victoria pero la primera chance la tuvo el tucumano Tomás Cuello para Paranaense y remató desviado.



A los 18 minutos, el "Pincha" llegó al gol en una segunda jugada de córner que Lollo remató a la red, pero a instancias del VAR el árbitro uruguayo Andrés Matonte lo anuló, supuestamente por la posición de Morel que estaba cerca de Bento.



A los 27 minutos Leandro Díaz lo tuvo en el primer palo pero no pudo convertir.



En el final, la chance fue de Mauro Boselli, que se resbaló y no pudo definir bien. Luego lo tuvo Morel y atajó Bento.



La más clara la tuvo el uruguayo Mauro Méndez, que mano a mano con el arquero Bento desperdició una oportunidad inmejorable.



Cuando el partido se encaminaba a los penales, Bento controló una pelota y sacó rápido una réplica que terminó en un corner. Ahí David Teranz controló con Vitinho, y Vitor Roque, ante la salida de Mariano Andújar a destiempo definió de cabeza y se quedó con la clasificación y la desilusión de Estudiantes.



Síntesis



Estudiantes (LP): Mariano Andújar; Agustín Rogel, Jorge Morel y Luciano Lollo; Leonardo Godoy, Fernando Zuqui, Jorge Rodríguez y Emmanuel Mas; Manuel Castro, Leandro Díaz y Pablo Piatti. DT: Ricardo Zielinski.



Paranaense: Bento; Khelven, Pedro Henrique, Thiago Heleno y Abner Vinicius; Fernandinho, Hugo Moura, Agustín Canobbio y Alex Santana; Tomás Cuello y Pablo.



DT: Luiz Felipe Scolari.



Gol en el segundo tiempo: 45+5 minutos Vitor Roque (P).



Cambios en el segundo tiempo: 14 minutos Rómulo por Canobbio (P) y Vitor Roque por Pablo (P), 31 minutos Mauro Boselli por Godoy (E), 37 minutos Vitinho por Cuello (P), Erick por Fernandinho (P), Mauro Mendez por Díaz (E) y Rollheiser por Piatti (E) y 45+3 minutos David Terans por Santana (P) y Nehuén Paz por Rodríguez (E).



Amonestados: Andújar, Díaz, Zuqui, Godoy y Castro (E). Pedro Henrique y Santana (P).



Cancha: Estudiantes.



Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

Telam