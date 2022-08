Faltan 100 días para el inicio del Mundial de Qatar, adelantado del 21 al 20 del próximo noviembre, y que la esperanza de la Argentina se haga carne con el papel de la Scaloneta. El país árabe espera el comienzo de la histórica cita con todas sus infraestructuras terminadas a falta de inaugurar el 9 de septiembre el estadio de Lusail, el de mayor capacidad con 80.000 localidades y que será el escenario de la gran final del próximo 18 de diciembre.

Un encuentro al que las 32 selecciones iniciarán su camino un día antes de lo previsto en un cambio realizado por la FIFA para que sea, como es tradición, la anfitriona quien inaugure la competición en un encuentro que le enfrentará a Ecuador en el estadio Al Bait.

La Scaloneta

Más allá de a organización, lo que más interesa a los argentinos es quiénes representarán al país. La lista definitiva se reducirá a un mínimo de 23 y un máximo de 26. Es preciso desglosar puesto por puesto para detectar qué plantel puede llevar Lionel Scaloni. Hay un equipo ideal para el debut contra Arabia Saudita del martes 22 de noviembre a las 7 de Argentina y es preciso partir de esa base.

El arquero titular es Emiliano Martínez y la defensa la completan Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña. En el mediocampo Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Gio Lo Celso y en la delantera están Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez. Ese el que sale de memoria, pero siempre, siempre, hay modificaciones.

Hay otros que parecen fijos más allá si terminan siendo titulares. Franco Armani -único representante del fútbol local-, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Guido Rodríguez y Julián Álvarez. ¿Alejandro Papu Gómez y Nicolás González? Parece que también irán.

Quedan seis lugares de los 26 permitidos, ya no son 22 como en mundiales pasados. Un lugar seguro será para el tercer arquero, y ahí compiten Juan Musso y Gerónimo Rulli. Se sumaría uno o dos lugares más de defensores: Juan Foyth, Martínez Quarta, Nehuén Pérez y Marcos Senesi. De ahí no sale.

Con Guido Rodríguez de relevo natural de Paredes, queda la duda sobre los posibles relevos de Lo Celso y De Paul. El ex River, Exequiel Palacios, es quien más se amolda a ese lugar de la cancha por características de quite y de juego. Otros que asoman son Alexis Mac Allister, citado en los últimos encuentros, y Enzo Fernández que después de tener un año espectacular en River llegó al Benfica y la rompe toda. Sin embargo no logró minutos con Scaloni. Se suma Nicolás Domínguez, quien integró el plantel de la Copa América pero nunca más jugó.

¿Y arriba? Hay futbolistas que formaron parte de gran parte del ciclo, pero que no tienen garantizado un lugar: Paulo Dybala, Ángel Correa y Joaquín Correa. Un escalón más abajo figuran Lucas Alario, Emiliano Buendía, Lucas Ocampos y Manuel Lanzini, que deberán destacarse para volver a estar en consideración.