¿Quién podría llegar al PSG en caso de que Mbappé se vaya al Real Madrid?

A falta de menos de una semana para el cierre del mercado de pases, aún hay muchos traspasos en veremos, y el más emblemático es, sin dudas, el de Kylian Mbappé. El delantero francés ya dejó claro que quiere irse del PSG, y que no va a renovar. Pero si continúa un año más y no renueva, se irá gratis en 2023, algo que Nasser Al-Khelaifi no permitiría, ya que perdería una suma millonaria.

Real Madrid, destino inminente del galo, ya ofreció 160 millones de euros, que el conjunto parisino rechazó, y dejó claro que no aceptará menos de 200, debido a que aún le debe dinero al Mónaco.

Sin embargo, desde el club ya barajan opciones en caso de que finalmente el crack desembarque en España.

El primer apuntado sería el noruego Erling Haaland, que por su edad (21) y su proyección, estaría al mismo nivel que Mbappé. El potente delantero está representado por Mino Raiola, de muy buenas relaciones con el club parisino, sobre todo después de pactar la llegada de Gianluigi Donnarumma.

El único obstáculo es el Borussia Dortmund, quien ya anunció que no dejarán marchar al futbolista en este período de transferencias. De todos modos, el jugador posee una clausula de rescisión tasada en 90 millones de euros. Si el atacante accediera, el PSG tendría la posibilidad de abonarla y negociar directamente con el noruego.

También hay otros dos delanteros apuntados, aunque su fichaje sería mucho más difícil de llevar a cabo. Según L’Equipe, serían el polaco Robert Lewandowski (Bayern Múnich) y el británico Harry Kane (Tottenham).

Y como última opción, mucho se habló de que la bomba del mercado sería juntar a Cristiano Ronaldo y a Messi en el mismo equipo, el sueño que siempre tuvo el jeque. Pero en las últimas horas se vinculó mucho al portugués con Manchester City, algo que lo alejaría de París.

Además, por otro lado, el equipo francés, podría usar el dinero para reforzar el mediocampo. Y en ese caso, los principales apuntados serían Paul Pogba y Eduardo Camavinga del Rennes, quien está en la mira de los equipos más poderosos de Europa por su talento a su temprana edad (19 años).