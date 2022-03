La Copa América fue, sin lugar a dudas, el título más deseado por Lionel Messi y todo el plantel argentino de Brasil 2021. Todos hubiésemos querido estar en la arenga del capitán de la Selección, minutos antes de entrar a la final, y Guido Rodríguez fue quien desveló algunas palabras de la misma.

"Antes de salir hay una pequeña charla de motivación entre los jugadores y Leo, nuestro capitán, habló antes de salir y la verdad que no me acuerdo textual, o algo me acuerdo pero son cosas que quedan más en la intimidad lo que dijo en si, pero en general se refirió al tiempo que habíamos pasado juntos. Se me pone la piel de gallina: habíamos estado 40 ó 45 días encerrados, sin ver a nuestras familias después de un momento como la pandemia, que había sido fuerte para todos", narró Guido Rodríguez en el podcast La Selecta.

Y agregó: "Estábamos ahí, a un pasito de la gloria, de ganarle a Brasil en su casa, algo que no se hacía hace tanto tiempo. Y fue eso, salir a jugar, a disfrutarlo y a que haya valido la pena todo el esfuerzo que habíamos hecho en ese partido. Había chicos que habían tenido hijos en esa concentración y no los habían podido ver o estar en el nacimiento. Fue fuerte en ese sentido y en lo que se generó en la fortaleza de ese grupo. La buena energía se sentía ahí".