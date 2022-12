Además de una gran alegría, la Selección Argentina se lleva de Qatar millones de dólares en compensación por la obtención de la Copa del Mundo.

La tesorería de la AFA se llevará, por levantar el trofeo dorado en el estadio de Lusail, un premio de US$ 42 millones de parte de la FIFA. Esta suma implican un aumento de US$ 7 millones en relación con el premio para el campeón de Brasil 2014 y de US$ 12 millones en comparación con Sudáfrica 2010.

Antes del comienzo del evento, la FIFA ya había anunciado que contaría con un presupuesto de 1.696 millones de dólares para invertir. De ese total, el 26% se iba a destinar en premios para las selecciones nacionales. Esto es igual a 440 millones, sin contar el incremento por cada fase que se avanzó en el torneo.

Ya por meterse en semifinales la Albiceleste, junto a Croacia, Marruecos y Francia, se había adjudicado 25 millones de dólares. Y por quedarse con la estrella en juego en el Lusail Iconic Stadium elevó su ganancia a 47 millones de la misma moneda mientras que el subcampeón galo embolsó 30 millones.

Si bien no existe una información oficial sobre cómo es el reparto de los premios luego del Mundial, históricamente fue de 50% para la AFA y otro 50% para plantel, cuerpo técnico y delegación.

Según confirmó una fuente de la AFA al diario La Nación, “el premio pagado por la FIFA pasa a pesos a dólar oficial, tipo comprador”.