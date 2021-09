El delantero del seleccionado brasileño Richarlison se mofó de la suspensión del superclásico sudamericano ocurrida ayer en San Pablo a instancias de las autoridades sanitarias de Brasil, al postear la irónica leyenda "Anvisa 1 - Argentina 0".

El atacante celebró así el accionar de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), un organismo que responde directamente a la administración del presidente Jair Bolsonaro, que envió un emisario para suspender el juego apenas comenzado el certamen en el Arena Corinthians debido a la denuncia contra cuatro futbolistas argentinos residentes en el Reino Unido.

Richarlison, futbolista del Everton inglés, no acudió a la convocatoria del entrenador brasileño Tite por la negativa de cesión por parte de su club. Vale recoradar que el delantero mantiene una tensa relación con los jugadores argentinos sobre todo después de la final de la Copa América. Incluso hubo cruces en redes con Leandro Paredes, y Ángel Di María entre otros.



Según Anvisa, Emiliano Martínez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía no debieron jugar por haber incumplido la normativa federal de inmigración en el marco de la pandemia de Covid-19, que obliga a los viajeros extranjeros procedentes de Reino Unido, entre otros países, a permanecer 10 días de cuarentena si pasaron por ese lugar en las dos semanas anteriores.



Las autoridades brasileñas alegan que los cuatro futbolistas falsearon su declaración de ingreso al país, al decir que no habían estado en Gran Bretaña, y dictaron un inmediato aislamiento, además de pedir la salida del país.



Martínez, Romero y Lo Celso comenzaron de titulares el partido que se suspendió a los 5 minutos del primer tiempo por la actuación de los funcionarios sanitarios de Brasil.