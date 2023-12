El entrerriano Mariano Werner (Ford) volvió a hacer historia en el Turismo Carretera (TC), al coronarse tricampeón de la categoría, luego de finalizar cuarto en el circuito San Juan Villicum, cita de la última fecha de la Copa de Oro.

Sin lágrimas en los ojos, porque "ya las había dejado todas en la vuelta de honor", como contó al bajarse del auto, pero igual visiblemente emocionado, el piloto de 34 años festejó ante una multitud el cierre de una semana perfecta. Una semana soñada que empezó hace sólo siete días, cuando se consagró por primera vez campeón de TC Pick Up, y que tuvo su broche de oro este domingo, con su tercer título en la máxima categoría de nuestro país, luego de los conseguidos en 2020 y 2021.

Con el Ford atendido por el Fadel Memo Corse Racing, Werner fue el más contundente a lo largo de la temporada, y eso no sólo le permitió quedarse con la etapa regular, sino que encima llegó a la 15ª fecha del año con una ventaja de 38,5 puntos con respecto a su escolta, Santiago Mangoni. Y esa diferencia conseguida a lo largo del campeonato, esa ventaja que le dieron las victorias logradas en Viedma, Posadas y Rafaela, el segundo puesto en San Luis, y el hecho de que sólo en cuatro carreras no logró meterse entre los 10 mejores de la final, fue lo que le permitió festejar en el Villicum pese a su cuarto puesto.

Con esta Copa, el paranaense anotó su nombre entre los 10 pilotos más ganadores del Turismo Carretera, una selecta lista donde comparte puesto con dos históricos como Roberto Mouras y Óscar Castellano, y que lidera Juan Gálvez.

Además, como para agrandar aún más la historia de Mariano Werner en el Turismo Carretera, este título le dio a Ford la posibilidad de lograr un tricampeonato después de 24 años. El último en conseguirlo había sido Juan María Traverso (1977, 1978 y 1999), aunque en su caso, lo logró con una distancia de 27 años entre el primer y último título, porque en el medio festejó, además, otros tres campeonatos pero con Chevrolet (1995, 1996 y 1997).

"Gracias a Dios, a la Virgen, a la Difunta. Me encomendé a todos. Algo pasaba, no lo podía manejar. Gracias a mi equipo, a todos los mecánicos, a todos los hinchas de Ford, a todos los entrerrianos. Esto es de ustedes, de toda esa gente que me apoyó. Es increíble que hayamos alcanzado la tercera acá en este lugar", se sinceró Werner ante los micrófonos de la TV Pública.

Y con la voz aún más entrecortada, agregó: "No tengo más que palabras de agradecimiento a esta categoría que me dio todo, que me dio a la gente, que me dio apoyo, ese cariño. He tocado el cielo, me podría despedir porque no es fácil haber alcanzado dos títulos con lo difícil que es esta Argentina. Gracias a mi hermano (Gabriel), que me ayudó y que en siete días pude conseguir lo máximo como piloto".

El nombre de Gabriel siempre está presente en la cabeza y en las declaraciones de Mariano. En los buenos y en los malos momentos, Werner nunca se olvida de su hermano, quien lo acompañó en el inicio de su carrera, y que desde aquel fatídico 23 de noviembre de 2007, día en el que falleció en el Oscar Cabalén de Alta Gracia, lo sigue acompañando, pero desde otro lugar.

Antes de despedirse y de subir a festejar en el podio su tercera conquista, el paranaense también le dedicó sentidas palabras a quienes están junto a él día a día, fecha a fecha: su familia. "Mis hijos, tanto Salvador, como Rafael me cambiaron la vida. Micaela, mi señora, toda mi familia... Exploto de felicidad, de alegría, de llanto, de ganas de abrazar a todo el mundo. Vamos, campeón. Vamos carajo", cerró el flamante tricampeón del TC.

Un párrafo aparte se merece Germán Todino (Dodge), quien logró en San Juan su cuarta victoria en la temporada y finalizó este 2023, su mejor año en la categoría, como el piloto más ganador. El bonaerense de Rivera, quien venía de triunfar en Toay, luego de una ajustada maniobra ante Juan Martín Trucco, terminó segundo en la Copa de Oro, a 34,5 puntos de Werner.

Julián Santero (Ford) y Agustín Canapino (Chevrolet), compartieron el podio.

Los pilotos más ganadores de la historia del TC:

Juan Gálvez: 9

Guillermo Ortelli: 7

Juan María Traverso: 6

Oscar Gálvez: 5

Dante Emiliozzi: 4

Héctor Luis Gradassi: 4

Agustín Canapino: 4

Mariano Werner: 3

Roberto Mouras: 3

Óscar Castellano: 3