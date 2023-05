Vuelve la Media Maratón de Rosario con la misión de superar su récord

POR ERNESTO REGA

Cientos de runners ya se inscribieron a la prueba de 21 kilómetros que se corre este domingo 14 de mayo, y que este año cumple 22 años. Una carrera que el año pasado atrajo a casi 4 mil corredores, y que en esta edición propone importantes premios económicos para los 3 primeros caballeros y damas, para el primer corredor rosarino, y para quienes consigan romper el récord en la prueba.

Será la XXII Media Maratón ASICS Ciudad de Rosario, que genera gran expectativa en el mundo del running porque además de ser una marca registrada en la ciudad es una de las medias maratones más importantes y de mayor concurrencia del país. Además de los 21.975 metros competitivos también se realizará en la fecha una prueba integrativa de 8 km. En una con la lupa encima por las situaciones de violencia que están ocurriendo, también es importante vivir y mostrar estos masivos festejos deportivos que también son una realidad.

El recorrido

El siempre rápido circuito rosarino ya fue confirmado desde la organización, a cargo de la Asociación Rosarina de Atletismo (ARDA). La prueba larga puntualmente a las 8 de la mañana del 14 de mayo a los pies del Monumento Nacional a la Bandera, con sentido hacia el sur. Los corredores y corredoras retoman en 27 de Febrero, vuelven a pasar por el Monumento donde se vive la principal concentración de aplausos para seguir en sentido norte hasta Avellaneda y Génova, donde está la cancha de Rosario Central. Ahí retoman para andar el camino en sentido sur, y al llegar a Puerto Norte (donde está el Barquito de Papel) tomar calle Francia para meterse en una de las laterales del Parque Scalabrini Ortiz. Luego, volviendo por la costanera principal ya quedarán unos 4 kilómetros hasta llegar nuevamente al Monumento donde estará la meta.

Casi no hay desniveles. Es un “falso llano” en el que no hay que transitar por grandes elevaciones, y que permite concluir la carrera con el empujón que significa la bajada de Av. Del Hueto a la altura del Parque España, donde está el Paseo de las Esculturas. Guarda con la bajada, eso sí, que también es para tomarla con respeto para no terminar estrellado a esa altura de la carrera, ahí cumpliendo los 20 km.

Algo de historia

La primera edición la Media Maratón de Rosario tuvo lugar en el año 2001 y este es el segundo año que cuenta con apoyo de la marca de calzado deportivo ASICS, que asumió el compromiso cuando se retomaron las carreras luego de la pandemia. Esta empresa, de origen japonés, tiene una filosofía muy atada a la importancia del deporte ya desde que su nombre está basado en una famosa frase en latín “Anima Sana In Corpore Sano”, en buen criollo: “Mente sana en cuerpo sano”.

El 27 de febrero abrió el calendario de carreras de calle con la Nocturna Sonder, los 10 kilómetros que ya acostumbran a cerrar la pretemporada. Los 21k son una de las pruebas más exigentes, ubicadas en el calendario algo más de un mes antes del Maratón Internacional de la Bandera (que será el 25 de junio), como gran escalón para los corredores que se están preparando para la madre de las distancias. De todos modos el Medio Maratón es una gran prueba que tiene su propio protagonismo tanto para atletas de elite como para los corredores amateurs.

Premios y kit

En esta edición están previstos premios de $80 mil, $60 mil y $40 mil para el primer, segundo y tercer lugar respectivamente tanto para damas como caballeros. El primer rosarino o rosarina en cruzar la meta tendrá un premio de $30 mil. Y también habrá un premio de $60 mil si se alcanza a bajar la marca del circuito, que en el caso de los caballeros es de 01 hora 03 min 43 seg (alcanzado por Matías Roth en 2017) y en damas 01 hora 12 min 42 seg (logrado por Rosa Godoy en 2011). Por supuesto, todos los que alcancen la meta se llevarán su medalla, y habrá trofeos para los primeros tres de cada categoría.

El kit con la remera y el chip para participar se entregará el viernes y sábado previo a la carrera en Córdoba y Belgrano. Es obligatoria la presentación de certificado médico para las dos distancias. Todavía están abiertas las inscripciones en la web oficial del evento (https://21krosario.com.ar). El año pasado llegaron 3200 atletas en 21 k y 650 en la distancia integrativa.