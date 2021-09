Volvió el Maratón, con mucha emoción y un record

Unas 3200 personas recorrieron este domingo a trote la costanera de la ciudad en lo que fue la vuelta de las carreras de calle masivas a Rosario. El Maratón además estuvo marcado por el record del tucumano Luis Pedro Gómez, que realizó los 42km 195mts en 02hs 19min 43seg, y logró bajar así la marca alcanzada hace 11 años en la ciudad.

La abstinencia de carreras hizo que los runners no pudieran evitar mostrar nervios de principiante cruzados con emoción en la fresca mañana. Fue una carrera especial, después las postergaciones y tras un año y medio sin este tipo de pruebas en una ciudad en la que hasta 2019 había prácticamente dos eventos por mes.

En dialogo con Rosario Plus, el ganador del Maratón Internacional de la Bandera destacó que “la gente de Rosario la verdad se jugó, organizó un evento muy lindo, muy cuidado, estuvo en todos los detalles desde el principio, desde la entrega de kits hasta lo que fue la largada y la llegada. Un evento muy cuidado haciendo las cosas bien para que este deporte tan lindo no se frene y siga realizándose”. El “Tucu” bajó el tiempo record que había conseguido Oscar Cortínez en este Maratón en 2010, y corrió prácticamente solo buena parte de la carrera. Llegó primero “cómodo”, y asegura que precisamente el impasse planteado por la pandemia le ayudó a “frenar, trabajar cosas que uno a veces no trabaja por falta de tiempo”. “Se llegó fuerte, con los entrenamientos que se venían haciendo me dieron la confianza para correr solo casi toda la carrera, en los parámetros que se pedían para hacer record de circuito, record personal y record cordobés también de Maratón”, afirmó.

En la 19º Maratón Internacional de la Bandera, alcanzó el segundo lugar Francisco Bocanegra con 2:27.56 y el rosarino Juan Ignacio Toledo con 2:29.03, en tercer lugar. Entre las mujeres, Ludmila Martínez de San Nicolás se alzó con el primer lugar con un tiempo de 02:55:23, seguida de la cordobesa Silvana Marchisio con 2:58:29 y la paraguaya Patricia Guzmán llegó en tercer lugar con 3:07:22.

Por otra parte el experimentado atleta olímpico Luis Molina se quedó con el Campeonato de Medio Maratón, al cubrir los 21 km en 01hora 05min 36seg. Molina, con una destacada participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016, festejó su vuelta a las calles haciendo su mejor marca en los últimos 8 años. Lo siguieron Martín Méndez con 01:06:19 y David Rodriguez con 01:06:35. Entre las damas, la cordobesa Dahyana Juárez se consagró Campeona de Medio Maratón con un tiempo de 01:18:30, seguida por Luján Urrutia, que le pisaba los talones, con 01:18:38 y en tercer lugar Karina Fuentealba con 01:19:17.

En diálogo con Rosario Plus Urrutia, quien en 2018 ganó la Media Maratón, se mostró “muy feliz de volver después de más de un año y medio a las carreras de calle. Hice algunas pruebas de pista, pero no es lo mío, así que muy feliz porque todo va volviendo a la normalidad”. Acerca de su desempeño relató que “en la carrera no me sentí muy bien. Quedé en un segundo puesto, salí a buscar tarde a la primera y estoy un poco arrepentida por eso, pero estoy muy feliz”.

Se trata de uno de los primeros eventos de este tipo en todo el país, ya que solo se corrieron los 42km este año en La Pampa en el mes de marzo cuando los datos del COVID todavía daban un respiro antes de la segunda ola y las vacaciones. Para cumplir con los protocolos los corredores fueron organizados en corrales por tiempo estimado de carrera y largaron en tandas. Era obligatorio tener el barbijo en el punto de partida, y debían colocárselo en la llegada, donde los voluntarios entregaban la medalla a cada uno de los participantes.

El recorrido fue solo costero, diferente del habitual que suele pasar por los Parques Scalabrini Ortiz, Urquiza e Independencia, para evitar un despliegue mayor de personal. El clima rondó los 16 grados, y también fue una particularidad de esta carrera, ya que la Media Maratón se suele realizar en mayo y el Maratón en el mes de junio, en que las temperaturas son mucho más bajas. La prueba fue arbitrada por los jueces de la Asociación Rosarina de Atletismo (ARDA).

La próxima carrera prevista en la ciudad es la que sale del Barquito, los 15km de Puerto Norte, el 24 de octubre. Será otra oportunidad para recorrer a trote la ciudad, en una prueba que encuentra tanto a experimentados atletas de elite, como a ocasionales runners.