El piloto alemán de la Fórmula 1 Sebastian Vettel negó que su traspaso de Ferrari a Aston Martin, que se concretará en 2021, pueda ser comparado con el tramo final de la carrera de su compatriota Michael Schumacher, y opinó que "esas comparaciones no conducen a nada".



"Las comparaciones con Schumacher no conducen a nada, no llevan a ninguna parte. No son situaciones para analizar en este momento", expresó Vettel, de 33 años, en declaraciones a la revista germana Bild que consignó la agencia de noticias DPA.



Vettel dejará Ferrari al final de la actual temporada de la Fórmula 1 sin haber podido festejar ningún triunfo y pasará a una escudería de menor importancia como Aston Martin, en una situación que la prensa especializada en automovilismo comparó con la de Schumacher, de 51 años, quien sufrió un grave accidente en 2013 mientras esquiaba y su estado de salud se mantiene en estricta reserva desde entonces.



Schumacher salió siete veces campeón del mundo con Ferrari (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004), luego se retiró de la actividad y regresó en 2011 para correr en Mercedes, que en esa época no era importante en la Fórmula y recién se estaba formando, sin poder repetir los logros que había conseguido con la escudería italiana.



"Era una época diferente y un equipo diferente también", reflexionó Vettel, quien intentará mejorar su opaca producción de este año en la carrera del domingo próximo en la ciudad rusa de Sochi.