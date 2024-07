Uruguay y Colombia chocan este miércoles, desde las 21 horas, por una de las semifinales de la Copa América 2024. El Bank of America Stadium es el escenario donde la Celeste de Marcelo Bielsa busca continuar con su firme andar ante la sensación cafetera de Néstor Lorenzo para llegar a la gran final, que no alcanza desde 2001; mientras su par charrúa no lo hace desde 2011.

El vencedor del duelo entre los entrenadores argentinos enfrentará a la Albiceleste, que venció por 2-0 a Canadá, el domingo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Formaciones

Colombia: (12) Camilo Vargas, (21) Daniel Muñoz, (23) Dávinson Sánchez, (2) Carlos Cuesta, (17) Johan Mojica, (6) Richard Rios, (16) Jefferson Lerma, (11) Jhon Arias, (10) James Rodrí­guez

(7) Luis Díaz, (24) Jhon Córdoba. Entrenador: Néstor Lorenzo

Uruguay: (1) Sergio Rochet, (3) Sebastián Cáceres, (2) José María Giménez, (16) Mathí­as Olivera, (15) Federico Valverde, (5) Manuel Ugarte, (7) Nicolás De La Cruz, (6) Rodrigo Bentancur, (11) Facundo Pellistri, (19) Darwin Núñez, (20) Maximiliano Araujo.