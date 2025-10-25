La competencia reunió a los exponentes más destacados del powerlifting internacional, una disciplina que mide fuerza pura en tres movimientos: sentadilla, banco plano y peso muerto. Páez registró 252,5 kg en sentadilla, 125 kg en banco plano y 230 kg en peso muerto, alcanzando un total de 607,5 kg y superando su récord anterior de 600 kg, todo sin ningún tipo de ayuda química.

El podio quedó conformado por un competidor brasileño (1.º), un polaco (2.º) y un namibio (3.º), mientras que el quinto puesto también fue para Brasil.

“No hay secretos, hay años de trabajo, constancia y amor por este deporte. Gracias a Ariel Rosental, a Franco Scozzati y a toda la familia del Ministerio de la Fuerza por empujarme cada día a ser mejor. Representar a Argentina así, limpio y con orgullo, es el mayor premio”, expresó Páez emocionado tras la final.

Uno de sus entrenadores, Ariel Rosental, destacó que la competencia se realiza sin control antidoping, y subrayó el mérito del atleta:

“Juan logró superar los 600 kilos totales sin recurrir a ninguna ayuda química. Es un ejemplo de trabajo natural, disciplina y respeto por el deporte.”

Desde el gimnasio, ubicado en Av. San Martín 3056, celebraron el resultado con orgullo:

“Nuestros Poderosos Pitufos siguen haciendo historia y dejando a Rosario bien arriba.”

Más allá de las marcas, Páez representa la historia de muchos deportistas del interior: trabajo, humildad y familia. Su progreso es fruto de un entrenamiento constante y en equipo, acompañado de profesores que formaron una comunidad de esfuerzo y valores. Cada logro en la tarima es también el resultado de horas en el gimnasio, del apoyo de sus seres queridos y de una filosofía que va mucho más allá de levantar peso: levantar sueños, con los pies en la tierra y el corazón puesto en Rosario.