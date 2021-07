El básquet argentino tuvo un paso en falso en el debut en los Juegos Olímpicos y los ánimos no fueron los mejores pospartido. Sobre todo en Luis Scola quien protagonizó un momento para el olvido al demostrar una actitud reacia y hasta agresiva con la periodista de la TV Pública, Sofía Martínez.

Al capitán no les gustaron las preguntas habituales y se lo hizo saber con respuestas de mala manera. “Me parece bastante obvio”, “Me parece que no es el momento para esta pregunta”, fueron algunas respuesta de mala manera.

Las redes sociales condenaron al basquetbolista que, ya con la cabeza en frío, le mandó un mensaje por Instagram pidiéndole disculpas y reconociendo el error.

“Hola Sofía. Disculpá si mi frustración pareció que fue para vos. Tus preguntas fueron las mismas que hubiera hecho yo. La frustración era conmigo y con el equipo. Perdoná si te hice sentir mal. Hicimos todo mal ayer, incluidas las respuestas en la zona mixta ”, le escribió el campeón olímpico en Atenas 2004.

Martínez le contestó y le propuso compartir el mensaje en una historia: “Luis te agradezco este mensaje, no tenías necesidad y tiene un valor enorme. Para mí fue 100% aprendizaje. Si me das tu ok lo pongo también en las historias. Pero como digas, realmente este es el final del cuento ”.

La respuesta de Scola llegó segundos después: “Sé que no tenía necesidad, pero no me gustó como actué y quería decírtelo. Si querés ponerlo no hay problema, a mí solo me interesaba decírtelo. Lo que sí hacelo extensivo a tu grupo de trabajo, ellos también estaban ahí. Espero el próximo partido tener revancha y esta vez responder a la altura. Te mando un saludo y nos vemos pronto ”.