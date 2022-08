El Club Cañuelas denunció una sanción discriminatoria tras la quita de puntos en las 13 fechas disputadas en la Liga de Buenos Aires luego de incluir a la jugadora Paula B., de 10 años, en uno de sus equipos masculinos infantiles de la categoría 2012.

En diálogo con la Agencia Télam, el expresidente de Cañuelas FC, Daniel Roncoli, explicó: "Ella se viene entrenando con el equipo. La Liga no hizo ninguna observación y jugó 12 partidos sin problemas pero en la fecha 13 protestaron los rivales, que incluso habían ganado, según nos dijeron". Esta determinación le valió la quita de todas las unidades cosechadas hasta ese momento, aunque el aspecto "no pasa por ahí" y la idea es "contener emocionalmente a la jugadora".

De hecho, el pasado fin de semana Cañuelas derrotó a Laferrere en esa categoría con la presencia de Paula en el equipo titular y también se sumó otra jugadora, Agostina A., porque "lo merecían desde lo deportivo".

En un comunicado, desde el club afirman que "creemos que tanto la protesta del club rival que motivó la determinación como la sanción en sí provocan una enorme desigualdad, no tienen perspectiva de género y atentan contra la idea de un fútbol diverso e inclusivo".

"La categoría 2012 de Cañuelas y todo el club denuncia discriminación luego de que la Liga de Buenos Aires le haya quitado todos los puntos sumados de las 13 fechas jugadas, por el sólo hecho de incluir a una chica en el equipo masculino", continuó el texto.

"La adhesión y la simbología son herramientas para combatir este tipo de violencias de la que futbolistas de 10 años son víctimas", concluyeron desde el club.

Roncoli, periodista, escritor y ahora referente del fútbol femenino en Cañuelas, contó que el club entrena a los varones y mujeres hasta la categoría sub-13, donde no se ven "diferencias físicas" y realizan "todo el proceso en un marco de igualdad y equidad".

"La repercusión en el equipo terminó siendo positiva. Los chicos apoyaron por completo a sus compañeras. Ellos tienen todo naturalizado. Y a nivel club estamos convencidos que es el camino correcto y que desde afuera la responsabilizan por la pérdida de los puntos. Esto le puede afectar su futuro", destacó. "Nos gustaría que se repiense el fútbol. Nos parece ridículo que participen del entrenamiento y no puedan jugar los fines de semana", afirmó.

La batalla de Cañuelas recibió la solidaridad de otros clubes que ahora comenzarían a jugar también con mujeres en sus equipos, ya que llevan tiempo entrenándose con los varones. Y el objetivo, según Roncoli, "no es recuperar los puntos sino abrirles las puertas a todas las chicas que quieran jugar y tengan el nivel".

"Ella atravesó diferentes etapas, en el primer día se sintió mal pero recibió enseguida mucho apoyo de sus compañeros, de los padres y las madres de sus compañeros y se emocionó. Ahora está en el centro de una situación polémica y la atraviesa medio como puede", detalló sobre la nena.

Roncoli advirtió: "Nosotros vamos a continuar con el fútbol mixto porque va rompiendo estereotipos, los entrenamientos son los mismos para todos, no hay diferencias. Los varones tienen totalmente naturalizada la situación, no hay discriminación". "Es un proceso cultural, atravesamos los dolores del movimiento y los cambios. Los clubes tuvieron siempre una construcción patriarcal y el fútbol es una bastión. De hecho, siempre las modificaciones van antes que los reglamentos", analizó.

De cara al futuro cercano, la institución ya realizó su descargo oral con sus coordinadores y continuará el camino legal correspondiente con el escrito y las presentaciones de sus propios futbolistas, que pidieron hacerlo de manera "genuina y espontánea".

Comunicado de la provincia

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires manifestó su preocupación por lo ocurrido y aseguró que "redobla su compromiso con todas las deportistas que son discriminadas por ser mujeres". "El nombre de Paula se suma a la larga lista de niñas a las que se les niega el derecho a jugar al fútbol en categorías infantiles competitivas", dice en un comunicado.

"Las Ligas prohiben la participación de mujeres y al no contar con categorías mixtas o femeninas, las niñas no cuentan con ámbitos deportivos competitivos para seguir jugando. Situaciones como las vividas por la jugadora de Cañuelas FC, Paula Bolaños, no pueden suceder en el marco de las leyes que protegen los derechos de las niñeces en la provincia de Buenos Aires como la Ley Provincial N°13.298 de Promoción y Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNYA) y la Ley Micaela en el deporte, Ley Provincial N°15189", detallaron desde el Ministerio.

Y concluyeron: "Exigimos el compromiso por parte de la AFA sobre el fútbol mixto en las divisiones formativas de los clubes que señale el camino para facilitar el cambio de reglamento de las ligas, en línea con las recomendaciones realizadas por la propia FIFA".