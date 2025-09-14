El Gobierno de la Provincia anunció una gran celebración para el sábado 20 de septiembre en el Parque Nacional a la Bandera de Rosario, con motivo de iniciar la cuenta regresiva hacia los Juegos Suramericanos 2026. El evento comenzará a las 18 y será con entrada libre, convocando a la ciudadanía a vivir un anticipo de la cita deportiva que se desarrollará en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

La jornada abrirá con la música de nuestro querido DJ Carrion y la cantante Sofi Gazzaniga. A las 19.30 tendrá lugar el acto oficial, en el que participarán los embajadores deportivos de los Juegos: Paula Pareto, Cecilia Carranza, Leonardo Senatore, Ayelén Stepnik y Guillermo Coria, entre otros deportistas destacados. Más tarde, el público podrá disfrutar de las presentaciones de Estelares, Bhavi y la reconocida Fiesta Bresh, además de varias sorpresas.

Los Juegos Suramericanos 2026 se realizarán entre el 12 y el 26 de septiembre, y recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países que competirán en 57 disciplinas. La inversión provincial asciende a 90 millones de dólares, destinada a infraestructura deportiva y urbana que quedará como legado en las tres ciudades sede.

En Rosario, las obras incluyen el Multiespacio Arena del Predio Ferial, el Microestadio del Parque Independencia, el Centro Acuático Provincial y la Cubierta Paseo XXI. En Santa Fe, se destacan el Estadio Multipropósito y la nueva pista de atletismo en el CARD, además del Centro de Tiro Deportivo en Recreo. Rafaela, por su parte, contará con el Estadio Multipropósito Distrito Joven, un velódromo cubierto y nuevas áreas deportivas en el Parque Regional. También se construyen Villas Deportivas con capacidad para más de 3.500 atletas.

La expectativa es masiva: se proyecta que más de 2 millones de personas asistan a las competencias, que 1.5 millones participen de los Fan Fest y que otros 2 millones sigan el evento a través de transmisiones de TV y streaming. Con esta fiesta inaugural, la provincia busca encender el entusiasmo y comenzar a vivir el espíritu deportivo que marcará a la región en 2026.