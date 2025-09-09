Comienza este martes en Rosario los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar), una justa deportiva organizada por el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico, donde más de 2.500 atletas de todo el país competirán en 55 disciplinas. La sede es compartida con las ciudades de Santa Fe y Rafaela.

El evento transcurrirá hasta el domingo 14. La magnitud de la competencia se refleja también en la participación de 500 jueces, entrenadores y casi 700 voluntarios abocado al desarrollo de los juegos.

Apertura

Este martes desde las 20 se realizará la Ceremonia de Apertura con un acto en el Fan Fest ubicado en bulevar Oroño entre Dante Alighieri y 27 de Febrero.

La fiesta de apertura tendrá a los atletas como protagonistas, desfilando por una pasarela y subiendo al escenario. Además, habrá mensajes de autoridades, la tradicional jura de atletas, entrenadores y jueces y algunas sorpresas.

Sedes y disciplinas

En Rosario se desarrollarán 44 disciplinas: Predio Ferial (ex Rural): Taekwondo, Para Taekwondo, Judo, Para Judo, Levantamiento de pesas, Para Levantamiento de pesas, Tenis de mesa, Para Tenis de mesa, Karate, Boxeo, Voleibol playa y Handball playa. Estadio Municipal: Atletismo, Para Atletismo, Patinaje artístico y Patinaje velocidad. Hipódromo: Béisbol 5 y Tiro con arco. Plaza de las Ciencias: Basquetbol 3x3. Club Gimnasia y Esgrima: Hockey, Rugby 7 y Tenis. Newell’s Old Boys: Handball, Tiro Deportivo y Para Tiro Deportivo. Club Atlético Rosario Central: Bádminton y Básquet en silla de ruedas. Club Atlético Provincial: en sede central, Gimnasia artística, Gimnasia en trampolín, Gimnasia rítmica, Lucha, Wushu Kungfu y Boccia; en sede country se disputarán Natación artística y Polo acuático. Universitario: Esgrima. Jockey Club: Golf, Ecuestre, Para Ecuestre y Pentatlón moderno. Huracán: Pelota. Náutico Sportivo Avellaneda: Voleibol. Pueyrredón Squash: Squash. Museo de la Ciudad: Ajedrez.

En Santa Fe capital se desarrollarán seis disciplinas: Remo y Para Remo, Canotaje y Para Canotaje en la Laguna Setúbal, con el emblemático puente colgante como escenario de fondo. Mientras que Triatlón y Para Triatlón tendrán como paisaje la Laguna Setúbal y la Costanera.

A su vez, Rafaela recibirá cinco especialidades. Ciclismo Ruta y Para Ciclismo Ruta se disputarán en la Ruta Nacional 34; Ciclismo Pista y Para Ciclismo Pista se llevarán a cabo en el velódromo Héctor Cassina, mientras que Ciclismo Mountain Bike se realizará en las instalaciones del autódromo local.

Distribución de deportistas por distrito

Los 2.489 competidores llegarán de todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, con la siguiente distribución: Ciudad de Buenos Aires, 294 deportistas; Buenos Aires, 590; Catamarca, 16; Córdoba, 259; Corrientes, 30; Entre Ríos, 130; Jujuy, 21; Mendoza, 65; La Rioja, 15; Salta, 39; San Juan, 55; San Luis, 39; Santa Fe, 448; Santiago del Estero, 15; Tucumán, 133; Chaco, 9; Chubut, 56; Formosa, 16; Misiones, 29; Neuquén, 75; La Pampa, 34; Río Negro, 93; Santa Cruz, 15; Tierra del Fuego, 25.

Los Juegos Jadar 2025 no sólo prometen un espectáculo deportivo de alto nivel, sino que también consolidan a Rosario y la región como referentes en la organización de grandes eventos deportivos.