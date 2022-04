Rodríguez Taverna se quedó con el título del primer ITF World Tennis M25 de Rosario

El bonaerense Santiago Rodríguez Taverna, 121° del ranking mundial, se adjudicó el título del M25 que se disputó en Gimnasia y Esgrima de Rosario tras derrotar en la final al paranaense Gonzalo Villanueva (413°) por 4-6, 6-3 y 6-3.

Taverna salió como preclasificado número uno y en un duro cotejo que se extendió alrededor de dos horas y medias, pudo revertir un primer set adverso: “Estoy muy feliz por esta semana, por haber logrado el objetivo de ganar el torneo, por mi nivel de juego también. Arranqué bien el partido, de golpe me compliqué tácticamente solo, pero trate de retomar mi ritmo y logré ventaja rápido en el segundo set, eso me calmó un poco los nervios del partido”, expresó el ganador de torneo.

Luego agregó: “El mal clima, no sé si me favoreció, pero me dio más tiempo para jugar, porque él es muy rápido y eso me ayudo. Pero creo que podría haber sido para cualquiera de los dos”.

El torneo, que repartió 25 mil dólares en premios y puntos para el ranking APT, fue organizado por el ex top ten Alberto Luli Mancini. A partir de este domingo, en el Jockey Club de Rosario se desarrollará otro M25, el cuadro principal comenzará el martes 5 y la final está prevista para el 10 de abril, siempre con entrada Libre.