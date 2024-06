El mundo del deporte argentino está conmocionado por el siniestro sufrido por el joven piloto de motos de 9 años, Lorenzo Somaschini, quien actualmente lucha por su vida.

Durante el campeonato de Superbike en Brasil, Lorenzo sufrió un grave accidente que lo ha dejado internado en estado crítico en una clínica de San Pablo.

Según reveló su instructor, Diego Pierluigi, el pequeño piloto se cayó durante la competencia y sufrió un impacto en la cabeza; mientras que el parte médico oficial indicó Lorenzo ha pasado la noche estable, pero se aguarda una mejoría en su estado.

El reporte oficial indicó que el joven “permanece en Terapia Intensiva en el Hospital Albert Einstein de San Pablo, Brasil" y que “pasó la noche estabilizado y aguardando una mejoría de su situación tras el accidente sufrido el viernes 14 de junio”.

“Las informaciones sobre su supuesto fallecimiento surgieron a partir de publicaciones en estados de WhatsApp y redes sociales, prestadas a confusión por la difícil situación que se atraviesa con lo ocurrido. Se aguardan más novedades, esperamos la evolución y noticias favorables”, lamentaron.

Aquí, la publicación de su equipo en Instagram en las pruebas previas al certamen en Interlagos:

Quién es Lorenzo Somaschini

Lorenzo Somaschini nació el 17 de julio de 2014 y ha sido un apasionado de las motos desde muy joven. A los tres años, su padre le regaló una minimoto, marcando el comienzo de su camino hacia la competición nacional.

Originario de Rosario, Lorenzo empezó a entrenar en la escuela de Diego Pierluigi, donde destacó rápidamente y fue seleccionado para unirse al equipo de Fernando Gregorio en Honda Racing.

El 14 de abril debutó en la Junior Cup del Superbike Argentino. Actualmente en cuarto grado, Lorenzo compartió en una entrevista para "Motores" su gran sueño de llegar a competir en Moto GP, la máxima categoría del motociclismo mundial.

"Mi sueño es llegar al MotoGP, ser campeón del mundo”, le había dicho el pequeño al medio especializado Paseo Tuerca tras su primera gran experiencia deportiva.

“Un día mi papá me llevó al súper a cargar nafta, no me acuerdo bien, pero dimos una vuelta en una 125 centímetros cúbicos que era de mi abuelo y me encantó. Ahí me agarró eso que no sé cómo explicarlo. Me gustó mucho y bueno...me empezaron a fascinar las motos y acá estoy, listo para correr”, dijo en una entrevista de entonces a La Capital.

En esa misma nota le preguntaron si sentía miedo ante una posible caída. Y respondió: "No, pero al principio lo tuve. Cuando veo que me voy al piso trato de hacerme una bolita y pienso en que no será nada..."