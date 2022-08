El 29 de agosto comenzará una nueva edición de US Open y mientras más se acerca la fecha, mayor es la incertidumbre que se genera en torno a Novak Djokovic por su persistente negativa a vacunarse contra el coronavirus. Su inflexible postura hizo que quedara afuera de otra competencia, el Masters 1000 de Canadá, que tiene fecha de inicio para el próximo lunes, situación que hasta el momento también lo alejaría del US Open.

La última participación del serbio en una competencia oficial fue el 10 de julio cuando disputó la final de Wimbledon y se alzó con el título. Desde entonces está tratando de justificar su ingreso al país del norte sin estar inoculado.

Hasta hace unos días, sus fanáticos estaban esperanzados de que Djokovic pudiera estar presente en el Abierto de los Estados Unidos, debido a que su nombre figuraba en la lista de jugadores que iban a participar, pero al parecer y pese a que sus seguidores juntaron unas 15 mil firmas, esto no va a ser posible.

Su entrenador, Goran Ivanisevic, tiene pocas esperanzas de que Nole pueda disputar en el US Open: “En lo personal, casi no tengo esperanzas. No creo que el presidente Biden cambie las reglas antes de que comience el torneo”. Por lo que el serbio se perderá la posibilidad de seguir sumando Grand Slam para la historia en su puja con Rafael Nadal

Además, el último Grand Slam de la temporada tendrá otro frente abierto relacionado con la lucha por el número uno del mundo, lugar que en la actualidad ocupa el ruso Daniil Medvedev. De esta disputa tampoco podría participar Djokovic (6°) de quedar excluido, situación que a su vez también podría beneficiar Rafael Nadal (3°) para que escale los peldaños que le faltan hacia la cima.