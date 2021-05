Luca Vildoza será el tercer argentino en la NBA tras la llegada de Facundo Campazzo a los Nuggets y Gabriel Deck a los Oklahoma City Thunder. El jugador de Baskonia firmará por los New York Knicks. El escolta argentino firmara un contrato de cuatro años y 13,6 millones de dólares.

Tres de los cuatro años del vínculo son no garantizados, por lo que el conjunto neoyorquino podrá evaluar su desempeño con la Selección en los Juegos Olímpicos de Tokio, la Summer League y los entrenamientos de pretemporada para sí darle su visto bueno a la continuidad de cara a la temporada 2021/2022.

La noticia la dio a conocer el periodista especializado Adrian Wojnarowski de ESPN, quien habitualmente es el encargado de brindar las primicias sobre las transferencias en la NBA.

El deportista argentino primero deberá aprobar el proceso de inmigración, los exámenes físicos y los protocolos sanitarios pertinentes antes de poder sumarse a la franquicia, por lo que todavía no hay certezas precisas.

El base marplatense se consolidó como figura mundial en Baskonia y en la Selección argentina. Ahora le toca repetirlo en la mejor liga del mundo y nada menos que en el Madison con la mítica camiseta del equipo neoyorquino.

"Hoy es un día muy fuerte para mí, porque me toca despedirme de toda la gente de Baskonia. Y eso no es nada sencillo. Cuando llegué a Vitoria era un jugador que simplemente soñaba con una oportunidad. No quería más que eso", dijo Vildoza a través de su cuenta de Instagram.



Y agregó: "En este club he madurado, he crecido como persona y como profesional. Recibí cariño y respeto desde el primer día. Atravesé momentos que marcaron mi vida. Conocí gente increíble: compañeros, allegados, aficionados... Y cuando me quise dar cuenta, Baskonia ya estaba en mi corazón".

"Poder jugar en la NBA para mí es el sueño máximo. Era lo que proyectaba cuando era un niño y jugaba en la habitación de casa con mi padre. Quiero y necesito concretar la utopía", contó.