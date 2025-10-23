El automovilismo argentino suma una nueva esperanza. Nicolás Varrone, campeón mundial de resistencia en 2023, fue confirmado oficialmente como piloto de Fórmula 2 para la temporada 2026 con el equipo Van Amersfoort Racing (VAR). El anuncio fue realizado por la escudería neerlandesa y por General Motors, que respalda el proyecto y apunta a evaluar al bonaerense de cara a una futura incorporación a Cadillac F1.

El joven de 25 años, oriundo de Ingeniero Maschwitz, viene de destacarse en las competencias de resistencia, donde fue campeón del WEC y vencedor de las 24 Horas de Le Mans. Su llegada a la F2 marca un giro en su carrera y un regreso al mundo de los monoplazas, con el objetivo de obtener los puntos necesarios para la Superlicencia, el requisito indispensable para correr en Fórmula 1.

Desde General Motors confirmaron que el desempeño de Varrone será medido junto al del estadounidense Colton Herta, quien competirá en la misma categoría con el equipo Hitech. Ambos forman parte del programa de evaluación de talentos que la marca implementa con miras a su proyecto Cadillac F1, que debutará oficialmente en 2028.

Aunque el equipo VAR no atraviesa su mejor momento en la grilla, Varrone aseguró que asumirá el desafío “con la misma mentalidad que lo llevó a los podios del WEC”. Su adaptación al monoplaza ya comenzó con pruebas privadas en España y test oficiales en Abu Dhabi, donde logró tiempos competitivos.

El anuncio confirma el regreso de un argentino a la antesala de la Fórmula 1, algo que no ocurría desde 2017. Con su talento y el respaldo de una automotriz global, Nicolás Varrone se prepara para acelerar hacia su sueño más grande: representar a la bandera argentina en la máxima categoría del automovilismo mundial.