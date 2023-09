Mientras en el mundo del tenis se mantiene en vilo sobre quienes serán los próximos sucesores del Big Three, esta semana se desató una polémica en relación a quien es el mejor de todos los tiempos con la raqueta, de la que nadie se privó de opinar, hasta el propio Rafael Nadal brindó su postura al respecto.

La discusión sobre quien es el GOAT del tenis empezó a gestarse y a tomar volumen hace dos semanas, después que Novak Djokovic se quedó con la corona del US Open y batió un nuevo récord tras conquistar su 24° Grand Slam, superando ampliamente a sus dos competidores directos: Nadal, quien trata de recuperarse físicamente con el sueño de regresar a la pistas y Federer, quien disfruta de su retiro desde hace un año.

Mientras Nole sigue ganando y superando marcas históricas con números que asombran, con un total de 96 títulos

conquistados en su carrera, incluidos los 24 majors; también toma distancia del resto como único en alcanzar 39 coronas

de Masters 1000 y ubicarse 391 semanas como número uno del mundo.

El que terminó de poner el dedo en la llaga fue el griego Stefanos Tsitsipas, quien en declaraciones a un medio de su país habló sobre quién era el mejor tenista de todos los tiempos y apuntó contra Djokovic, su verdugo en las dos finales de Grand Slam en las que se enfrentó. “Si nos guiamos por los números, Novak rompe un récord tras otro, pero da la

sensación de que nunca es feliz, así es su carácter, es como que siempre está tratando de demostrarle algo a alguien, no sé qué ni a quién. Parece que siempre busca venganza, sus ojos brillan”, dijo Tsitsipas y agregó: "Pero, si el criterio es quién ha inspirado más al mundo y quién ha tenido el mayor impacto, definitivamente Federer es el mejor por un amplio margen. La finura y belleza que aportó al tenis, la magia de lo que hizo en la pista. No creo que haya alguien que jamás pueda igualarlo". Al parecer, para el griego Nadal queda fuera de carrera: “Sobre Rafa, tengo para decir que es el mayor luchador que he visto, no solo en el tenis, sino en cualquier deporte".

Los dichos de Tsitsipas traspasaron las barreras de su país y desataron una discusión que se volvió global, en la que se

involucraron voces de todo el mundo, entre ellas la del propio Rafael Nadal. “Yo considero que los números, son los

números y las estadísticas son las estadísticas, por lo que en ese sentido, Djokovic tiene unos números mejores que los

míos. A mí no se me cae ningún anillo, ni tengo un ego tan grande como para intentar maquillar una realidad que no es.

Esta es la verdad, lo demás ya son gustos, inspiraciones o sensaciones que te puedan transmitir uno u otro, o que te pueda gustar uno más que otro. Creo que a nivel de títulos, Djokovic, es el mejor de la historia y sobre eso no hay nada que discutir", expuso su postura el español ante los medios.

El cuarto integrante de los fantásticos del ATP, el británico Andy Murray, tampoco se quedó afuera del debate sobre quien

es GOAT del tenis y aseguró: “Creo que lo que lo que consiguió Novak en el US Open, así como a lo largo de este año es increíble. Ver lo que sigue haciendo físicamente con 36 años es impresionante. La motivación, la energía, así como la

entrega para seguir ganando y rindiendo a ese nivel es brillante. Pienso que Roger y Rafa, los dos tuvieron carreras muy

largas, pero estoy seguro que ninguno de ellos jugó al nivel en que Nole lo está haciendo en esta fase de sus carreras y de tan consistente manera”.

Los detractores de Nole aseguran que la hazaña de sus records solo las pudo lograr debido a que sus grandes adversarios como Federer, Nadal y Murray sufrieron lesiones y quedaron “game over” antes de tiempo. Lo cierto es que por el momento los números lo ubican a Djokovic como el más grande de todos los tiempos y todavía ningún jugador de la nueva generación logró ponerle freno, habrá que esperar un tiempo bastante largo para para saber si alguna de estas jóvenes estrellas del circuito logra superarlo y ponerle fin a la discusión.