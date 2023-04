Uno de los tenistas más grande de la historia zigzaguea entre el regreso al circuito y el anuncio de su retiro. Es que después de esperar durante varios meses el retorno de Rafael Nadal a la gira de polvo de ladrillo, donde se mueve como pez en el agua, una nueva postergación encendió la alarma. Y la pregunta del millón ronda en torno a que si peligra la participación del ex número del mundo en Roland Garros.

El anuncio que dejó en evidencia que las cosas no venían nada bien ocurrió esta semana, cuando Rafa a través de un video anunció que no participará del Master 1000 de Madrid la próxima semana. Esta competencia es una de sus predilectas, por su localía, la superficie y porque se quedó con el título en cinco oportunidades.

“Hola a todos, hace tiempo que no me comunico con ustedes, han sido unas semanas y unos meses difíciles. Como sabrán me hice una lesión en Australia en el psoas, que en un principio tenían que ser de 6 a 8 semanas el período de recuperación y ya vamos por la 14 y la realidad es que la situación no es la que hubiéramos esperado”, expresó Nadal en sus redes sociales y agregó: “Tenía la ilusión de jugar los torneos que son los más importantes de mi carrera, de momento me he perdido Montecarlo, Barcelona y quería decirles que no voy a estar en Madrid, desgraciadamente porque la lesión sigue sin curarse”.

Hasta hace unos días, el español había retomado los entrenamientos, pero debido a que las molestias seguían siendo persistentes decidió tomar otro camino y comenzar un nuevo tratamiento.

Con esta noticia y a tan solo 35 días para el comienzo de Roland Garros, peligra la participación del español en la catedral del polvo de ladrillo, superficie en la que es considerado el mejor jugador de todos los tiempos, de hecho ganó 14 títulos en el Grand Slam Parisino, de los 22 majors que obtuvo en toda su carrera.

Rafa no compite desde enero de esta temporada, cuando perdió con el estadounidense Mackenzie McDonald en la segunda rueda del Australian Open. Durante ese partido se lesionó el músculo psoas de la pierna izquierda, desde entonces se mantiene inactivo. No participó de la gira de cemento en EE.UU y su regreso era esperado en la gira de polvo, pero al parecer, no solo peligra su participación en París, si no que algunos ya se animan a presagiar que no falta mucho para el anuncio de su retiro definitivo del circuito oficial.

“Con este nuevo tratamiento vamos ver si las cosas mejoran para intentar llegar a lo que venga. No puedo decir plazos, porque si los supiera se los diría, pero esta es la situación actual, quería informarles. Quiero mandarle un saludo al público de Madrid y de España que todos saben lo que significa para mí perderme estos torneos aquí en casa”.

La lesión del músculo psoas ilíaco

Tras el partido en el Abierto de Australia, Nadal fue diagnosticado con una lesión de Grado 2 del psoas ilíaco de su pierna izquierda. La recuperación fue estimada por entonces en un periodo de entre seis y ocho semanas, pero al comenzar con los entrenamientos con miras a la gira sobre polvo de ladrillo, su cuerpo no reaccionó al tratamiento tal como se esperaba.

Ahora, el español a los 36 años decidió emprender otro tratamiento con tiempo y resultado incierto, por lo que no se sabe si llegará a Roland Garros, de hacerlo tendrá muy poco rodaje, debido que hace desde enero que no compite. Ante un panorama más adverso, se estima que de aquí a fin de año podría llegar a tomar la decisión menos esperada por el mundo del tenis. Por lo pronto, nadie quiere que Rafa cuelgue la raqueta y el mundo del tenis lo sigue esperando.