El próximo domingo se realizará la primera media maratón organizada por la concesionaria local Stern Motors, que planea darle continuidad a esta prueba con gran despliegue. Desde la organización destacaron que habrá muchas sorpresas y cuidarán cada detalle para que la prueba sea “la estrella” de los 21K.

Consultados por este medio acerca del desembarco en el running, Roxana Glikstein a cargo de los eventos desde el área de marketing de la concesionaria, explicó que “nosotros siempre estábamos abocados a hacer eventos de otro perfil: golf, polo, tenis. Y un día surge la idea charlando con Mariela Spoto que es la Directora de Stern Motors, por qué no hacemos algo más masivo y que todos se acerquen a ‘la estrella’ y se nos ocurrió una maratón. Aparte Rosario se presta especialmente porque tiene un circuito por toda la costanera que es muy amigable para toda la gente que le gusta correr”.

Desde la organización destacaron que “en nuestros eventos siempre tratamos de mantener cierto glamour, cierto nivel, que es el que acompaña siempre la estrella”, por lo que prometen sorpresas y un cuidado especial de los participantes desde la entrega del kit al momento de la carrera. “Esperamos que sea muy bien recibida por todo el mundo. Va a ser como un show desde que venís a buscar el kit, todo lo que va a haber adentro, hasta el día de la maratón donde va a haber muchas sorpresas”, aseguró.

Datos para tener en cuenta

La “Media Maratón 21K Mercedes Benz by Stern” larga este domingo 23 de octubre a las 9 de la mañana desde Puerto Norte a las 8 hs. El kit se entregará el viernes y sábado previo en la concesionaria ubicada en Junín 250, frente al Alto Rosario.

El circuito de la prueba principal será partiendo del Barquito de Papel hacia el norte hasta Av. Puccio, desde allí al sur pasando por Puerto Norte, el Monumento a la Bandera hasta Pellegrini. Y desde ahí retomando nuevamente hasta Puerto Norte donde se completa la prueba. Un circuito llano muy atractivo para hace tiempos y superarse a sí mismo.

Días atrás el periodista Santiago García, referente del running, columnista de Radio Mitre e Infobae, difundió en sus redes sociales que estará presente en la carrera. El escritor de “Correr para vivir” y “Aprender a correr” también estará el sábado en la entrega de kits charlando con los corredores en esa instancia también importante para la liturgia de las carreras de calle.

Desde el concesionario rosarino de Mercedes también destacaron que “como también quisimos que sea un evento más familiar hicimos la integrativa de 5 y 10 kilómetros. Tuvimos una respuesta espectacular. Faltan 10 días y ya casi que estamos al límite del cupo”. Desde el equipo de marketing de Stern, que también integra Romina Risiglione, destacaron además que el precio de la inscripción a la carrera está en la media del costo de este tipo de eventos: “La gente pensaba que como era Mercedes Benz la que organizaba los precios iban a ser muy sobre la media, pero no, nada que ver”.

Un nuevo medio maratón

Cabe mencionar que si bien para cualquier distancia hay que prepararse y entrenar, la prueba de 21km es muy demandante y es un escalón previo al maratón, por lo que la organización de esta distancia también requiere de un despliegue de logística más importante desde la fiscalización, la hidratación hasta el operativo de salud.

Esta carrera será la tercer media maratón que se corre en el año en Rosario, sumándose a la que se suele hacer en los frescos días de mayo (auspiciada ahora por Asics, que apoyó los últimos años New Balance y que había sponsoreado muchos años Adidas), y a la del Puente Rosario Victoria. “La idea es que esta media maratón se instale en el calendario de carreras de Rosario. No es que la vamos a hacer este año y no la vamos a repetir. Esperemos que la gente nos acompañe, pero nos pareció que 21 era un buen circuito para los corredores”, aseguró desde la organización Glikstein, que insiste en que será “la reina o la estrella de las medias maratones”.

“Como con los autos nosotros le ponemos pasión a todas las cosas que encaramos, y es por eso que siempre vamos para adelante. La velocidad nos motiva, y esto lo trasladamos a todos los eventos”, afirmaron desde Stern Motors. Hay gran expectativa por la carrera, por lo que se anticipa desde la organización, y por encontrarse con unos 21K primaverales.