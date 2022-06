"¿De verdad somos tan malas?" Disparó la jugadora prodigio de la WTA, Marta Kostyuk, en sus redes sociales en relación a la diferencia económica en los premios que existe entre hombres y mujeres en los torneos oficiales. Las críticas de la ucraniana de 19 años surgieron tras el inicio de la gira sobre césped que tiene dos paradas en Alemania del mismo nivel, Halle para varones y Berlín para mujeres y en los que las diferencias en dinero son abismales.

Kostyuk publicó en su cuenta de Twitter una imagen en la que se puede observar cuanto es lo que reparte cada competencia. Por lo que el jugador que se alce con el título del APT 500 de Halle se llevará un total de 399.170 euros, mientras que el subcampeón unos 214.775, los semifinalistas 114.465, y hasta 16.650 los que hayan disputado solo primera rueda.

Números que distan mucho de lo que se otorga en dinero en el cuadro femenino del WTA 500 de Berlín, donde la campeona se embolsará 93.823 euros, la finalista 58.032, las semifinalistas 33.880 euros, mientras las jugadoras que cayeron en primera rueda percibirán apenas 5.390 euros.

El pedido de reivindicación de las mujeres en el circuito y la igualdad de condiciones en relación a los hombres también lo realizó hace pocos días la número uno del mundo Iga Swiatek en Roland Garros. La tenista polaca denunció que solo los partidos de hombres se habían programado en el prime time y se mostró disgustada por el poco interés de los organizadores del certamen parisino en buscar paridad en las condiciones deportivas. "Resulta evidente que el nivel de seguimiento mediático y tratamiento por parte de la prensa, e incluso la organización del tenis femenino dista de ser igualitario. Las mujeres siguen generando menos audiencias y eso se plasma en el desinterés del torneo por retransmitir un partido de chicas en la sesión nocturna de la Philippe Chatrier”, declaró Swiatek al medio especializado puntodebreak.com.

Por su parte la ex jugadora francesa Mauresmo, directora de Roland Garros argumentó el reclamo diciendo en conferencia que los partidos del cuadro masculino son mucho más interesantes. “Los encuentros de la sesión nocturna son los que queríamos mostrar a los espectadores que solo tenían entradas para un partido. Ante esta situación como mujer y exjugadora no me siento mal o no me parece injusto decir que en este momento tienes más atracción el circuito masculino”.

La igualdad de condiciones en el circuito profesional de tenis sigue generando voces encontradas, hay quienes están a favor y bregan porque esto sea así, pero están aquellos quienes realizan importantes críticas al respecto. Una de las grandes defensoras fue Serena Williams quien durante mucho tiempo fue cuestionada por los reclamos de paridad, además de haber sido objeto de comentarios racistas tanto dentro como fuera de la cancha: “El día que deje de luchar por la igualdad y por la gente que se parece a ti y a mí, será el día que esté en mi tumba”.