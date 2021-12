El piloto Mariano Werner, con Ford, se consagró hoy bicampeón del Turismo Carretera luego de arribar noveno en la carrera que ganó Germán Todino (Torino), seguido por Mauricio Lambiris (Ford) y Juan Pablo Gianini (Ford).

El paranaense obtuvo el segundo título consecutivo de la principal categoría del automovilismo en Argentina: "Agradecido a mis hijos, a Dios, la Difunta Correa, a todos los hinchas, es mérito de ellos. Tuvimos que sufrir", señaló tras quedarse con el título.

Además, agregó: "Gracias a los entrerrianos, a los paranaenses, a mi familia y a los hinchas de Ford".

Pese a que terminó noveno en la carrera en el autódromo Villicum de San Juan en la última fecha de la competencia del Turismo Carretera, a Werner le alcanzaron los puntos porque Todino ganó su primera contienda y Lambiris culminó segundo.

El entrerriano, que el año pasado se había coronado por primera vez, repitió el festejo en la jornada dominical en tierras sanjuaninas, en el cierre de la temporada 2021.

"Una carrera muy difícil, terminé muy cansado después del toque con Agustín porque me quedó complicada la dirección, pero me concentré en aguantar y lo logramos", añadió el bicampeón.

No obstante, Lambiris, que necesitaba el triunfo para arrebatarle el trofeo a Werner, avisó que iba a presentar un reclamo ante los comisarios deportivos por un toque con Todino en la octava vuelta.

"Me dijeron que sí, Todino me pega de atrás y me perjudica.Ahora tienen que revisar la maniobra", explicó el uruguayo, que llegó a la meta en segundo lugar.

Es que, hasta las últimas vueltas, el título quedaba en manos de Lambiris, pero después fue superado por Todino, lo que cambió por completo el panorama y le permitió celebrar a Werner, aunque una sanción para el piloto de Torino volvería a modificar el campeonato.