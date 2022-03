Los tenistas rusos solo podrán jugar Wimbledon si rechazan a Putin

El mundo del tenis sigue convulsionado desde que ocurrió la invasión de Rusia sobre territorio ucraniano. A las primeras medidas que se tomaron de dejar a los equipos rusos afuera de las competencias internacionales, como la Copa Davis y la Billie Jean King Cup, o aquella de permitir participar a los jugadores de ese país pero sin representarlo bajo la denominación “sin bandera”, ahora llega una de máxima: estos deportistas quedarían afuera de Wimbledon si no se oponen públicamente a Vladimir Putin.

La presión que se estaría ejerciendo sobre los tenistas rusos, y los bielorrusos por ser un país aliado, desde entre el gobierno británico y el All England Club para obligarlos a tomar un posicionamiento que los dejaría altamente expuesto, o afuera de la competencia, según lo que decida hacer cada uno antes de que comience el tercer Grand Slam de la temporada.

Ante esta situación, al que se le presentaría uno de los mayores obstáculos sería al número uno del mundo, Daniil Medvedev, porque al solicitarle la garantía para su participación en el césped inglés prefirió permanecer en silencia, al menos en estos últimos días. No ocurrió lo mismo con Andréi Rublev quien expresó abiertamente "no war please" y de esta forma tomó su postura ante el conflicto bélico.

Entre quienes no la vienen pasando nada bien, se encuentra la bielorrusa Victoria Azarenka quien rompió en llanto afectada por la situación en medio de un partido en Indian Wells. La ex número uno no pudo contener las lágrimas mientras intentaba realizar un saque ante a la kazaja Elena Rybakina, quien finalmente se llevó el encuentro. Poco antes del inicio del torneo Azarenka había expresado en su cuenta de Twitter: “Estoy devastada por tantas personas afectadas por la guerra, deseo un pronto final”, como consecuencia ahora a la tenistas le bloquearon todas sus redes sociales.

Dolgopolov se fue a la guerra

El ex número 13 del mundo, Alexandr Dolgopolov, dio a conocer a través de sus redes sociales que se iba a unir al ejército para defender a su país en la guerra contra Rusia: “Hola Kiev, estoy de vuelta para ayudar en lo que pueda y defender nuestro hogar.

Para luego continuar: “Esta guerra me ha encontrado en Turquía, llegué justo un día antes de que todo comenzara, llevé a mi hermana y a mi madre allí también ¿Por qué? Porque después de mucha información de las mejores agencias de inteligencia del mundo e incredulidad masiva en casa, entendí existía la posibilidad de una gran guerra con ataques en Kiev y en todo el país. Así que me pregunté a mí mismo qué pasará en pocos días o semanas”, y agregó en relación a su preparación para la guerra: “Me preparé bastante, me siento cómodo con las armas y puedo disparar de tres a cinco veces en la cabeza, a una distancia de 25 metros, esto con tranquilidad y en el ambiente de entrenamiento. Este es mi hogar y lo defenderé”.