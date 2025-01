Los Pumas, se consagraron campeones del Seven en Perth nuevamente. En esta oportunidad fue tras vencer de manera rotunda a Australia por 41-5 en la final. El equipo argentino dominó desde el inicio, con un primer tiempo categórico que les permitió irse al entretiempo con una ventaja cómoda de 17-0.

Aunque Australia logró marcar un try, el segundo tiempo fue una verdadera exhibición de rugby por parte de Los Pumas, quienes, a base de tries, convirtieron el resultado en goleada para sellar el 41-5 definitivo y quedarse con el título.

En declaraciones televisivas, Santiago Álvarez expresó: “Todavía no caigo, este equipo no para de sorprenderme”, y agregó: “Todos los mensajes son de orgullo, lo más lindo es eso. Ese es nuestro gran objetivo y me pone contento porque lo estamos logrando”.

Además, destacó la importancia de jugar sin presiones: “Teníamos que jugar por nosotros, hacer nuestro sistema y no pensar que era una final. Son sensaciones que me van a quedar de por vida”.

Por su parte, Santiago Mare comentó que esta consagración le genera “una felicidad enorme. Jugamos partidazos y estuvimos muy sólidos. Estamos muy contentos y disfrutando. Sinceramente, no esperaba llegar a esta final”.

Mare también hizo hincapié en la fortaleza del equipo para recuperarse de la sorpresiva derrota ante Estados Unidos: “Dimos vuelta la página y demostramos el equipo que somos. Tratamos de dominar y ser muy intensos con la pelota”.

En su camino hacia la final en Perth, Los Pumas superaron la fase de grupos, ganando a Australia (31-26) y Sudáfrica (19-17), aunque cayeron ante Estados Unidos por 24-19. En los cuartos de final, vencieron a Gran Bretaña por 27-14, mientras que en la semifinal, golearon a España con un contundente 40-5.

Este título representa el segundo consecutivo para Los Pumas en Perth, capital de Australia Occidental.

La próxima fecha del Circuito Mundial de Seven será en Vancouver, del 21 al 23 de febrero.