El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, perdió este sábado con el campeón del mundo Sudáfrica, 29 a 10 (parcial 15-3), en partido por la segunda fecha del Rugby Championship 2021 disputado en el estadio Nelson Mandela Bay, en la ciudad de Porth Elizabeth.



Los Pumas no pudieron desquitarse de la derrota de la semana pasada ante los Springboks (32-12), encuentro disputado en el mismo escenario.



Con este triunfo Sudáfrica encabeza las posiciones del Rugby Championship con diez puntos, Nueva Zelanda tiene 5 y Australia y Argentina cierran sin unidades.



Los tantos del seleccionado argentino llegaron con la conquista de un try de Pablo Matera, un penal de Domingo Miotti y una conversión de Nicolás Sánchez.



En tanto, Sudáfrica sumó dos tries, conquistados por Makazole Mapimpi y Malcon Marx, y Handré Pollard aportó cinco penales y dos conversiones.



El seleccionado argentino fue superado ampliamente durante todo el encuentro por un rival que fue implacable y que lo sometió en todos los aspectos del juego, basado en la solidez en las formaciones fijas y móviles, sumado a los tackles de sus forwards.



Sudáfrica sacó provecho de los 21 penales cometidos por los argentinos e hizo diferencia en el marcador gracias a la puntería de Handré Pollard.



Los Pumas, al margen de la nueva derrota ante los campeones del mundo, fueron indisciplinados, estuvieron imprecisos en el manejo de la pelota y faltos de ideas para emparejar el encuentro.



En el primer tiempo, Sudáfrica logró una amplia diferencia en el marcador con los trece penales cometidos por el conjunto argentino, con lo que Pollard sumó cinco penales para un parcial de 15 a 3, ya que Domingo Miotti, quien debutó reemplazando a Nicolás Sánchez, marcó un penal para Los Pumas.



Sánchez, que ingreso en el segundo tiempo, igualó hoy el récord del hooker Agustín Creevy, con 89 presentaciones con la camiseta de Los Pumas.



En la parte complementaria el equipo argentino sufrió un asedio constante de los Springboks, que sometió con sus forwards, fue preciso en el juego con los pies y tuvo claro dominio en el line.



El juego agresivo de los sudafricanos, con distintas variantes en el ataque, derivó en el primer try del encuentro. El wing Makazole Mapimpi, en una jugada hilvanada por sus tres cuartos, marcó en una de las puntas.



Los Pumas, a pura impotencia para encausar las acciones, sufrieron un nuevo try, el logrado por el octavo Malcon Marx, en una jugada combinada a la salida de un line y un maul.



Sobre el final, Pablo Matera, apoyado por el pack de forwards, logró descontar con un try que fue convertido por el ingresado Nicolás Sánchez



En el balance, Los Pumas pagaron caro su indisciplina -fueron amonestados Rodrigo Bruni y Tomás Lavanini- ya que 21 penales en un encuentro de estas características es demasiado. Otro factor negativo fue la falta de recursos para frenar los embates de los sudafricanos, flaquezas que se dieron en los dos choques frente a ese equipo.



En el equipo argentino se destacaron el medio scrum mendocino Gonzalo Bertranou y el segunda línea Tomás Lavanini, en tanto que Lood de Jager fue la figura del encuentro.



Los Pumas volverán a jugar por el Rugby Championship el 11 de septiembre con los All Blacks de Nueva Zelanda y una semana más tarde tendrán la revancha.



Por último, afrontarán los dos encuentros ante Australia: el 25 de septiembre y el 2 de octubre en el GIO Stadium de Camberra, en sedes a confirmar.



En otro orden, la Unión de Rugby de Sudáfrica (SARU) confirmó hoy su ofrecimiento para ser sede del resto del Rugby Championship 2021 y aguarda la aprobación de su gobierno, en tanto que la Sanzaar, organizador del torneo, busca nuevas sedes para los partidos cancelados en Oceanía a causa de la pandemia de coronavirus.



La otra opción que se baraja para la continuidad del certamen son sedes europeas como Londres, París, Dublín y Cardiff .



La unión de Nueva Zelanda ya anunció que no se le permitirá al seleccionado de Sudáfrica ingresar a Nueva Zelanda para los cotejos programados en Dunedin el 25 de septiembre y en Auckland el 2 de octubre.



Los All Blacks no viajaron este fin de semana para jugar en Perth ante Australia, en donde también debían enfrentar a Argentina el 11 y el 18 de septiembre.







= Síntesis =



Sudáfrica Willie le Roux, Cheslin Kolbe, Lukhanyo Am, Damian de Allende y Makazole Mapimpi, Handré Pollard y Cobus Reinach; Jasper Wiese, Franco Mostert, Siya Kolisi (capitán); Lood de Jager y Marvin Orie; Thomas du Toit, Malcolm Marx y Trevor Nyakane. Entrenador: Jacques Nienaber.



Ingresaron: Bongi Mbonambi, Steven Kitshoff, Frans Malherbe, Nicolaas Janse van Rensburg, Kwagga Smith, Daniel du Preez, Jaden Hendrikse y Damian Willemse.







Argentina: Juan Cruz Mallía, Ignacio Mendy, Santiago Chocobares, Jerónimo de la Fuente y Santiago Carreras; Domingo Miotti y Gonzalo Bertranou; Rodrigo Bruni, Guido Petti y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (capitán) y Nahuel Tetaz Chaparro. Entrenador: Mario Ledesma.



Ingresaron: Marcos Kremer, Facundo Gigena, Lucio Cinti, Nicolás Sánchez, Juan Martín González, Facundo Bosch, Santiago Medrano y Felipe Ezcurra.







Tantos en el primer tiempo: 10' penal Pollard (S), 17' penal Pollard (S), 22' penal Pollard (S), 24' penal Miotti (A), 29' penal Pollard (S), 32' penal Pollard (S). Resultado parcial: Sudáfrica 15-Argentina 3



Tantos en el segundo tiempo: 5' try Mapimpi convertido por Pollard (S), 11' try Marx convertido por Pollard (S), 40 try Matera convertido por Sánchez (A).



Amonestado en el primer tiempo: 31' Bruni (A)



Amonestado en el segundo tiempo: 40' Lavanini (A)



Estadio: Nelson Mandela Bay, Porth Elizabeth.



Arbitro: Karl Dickson (Inglaterra).



Árbitros asistentes: Marius van der Westhuizen (Sur África), AJ Jacobs (Sudáfrica)