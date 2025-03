Los Pumas 7s lograron un hito histórico al vencer a Francia 12-7 en la final del Seven de Hong Kong, sumando así su tercer título consecutivo en el circuito mundial 2024-2025 de World Rugby. Este triunfo se suma a los obtenidos en Vancouver y Perth, consolidando al equipo dirigido por Santiago Gómez Cora en la cima del ranking mundial con 88 puntos. Además, la victoria marca el duodécimo título en la historia del seleccionado argentino de rugby seven.

El partido ante Francia fue intenso y disputado. En la primera mitad, Argentina presionó con un juego ofensivo, pero un try de Joaquín Pellandini fue anulado. La solidez defensiva de Marcos Moneta evitó que los franceses abrieran el marcador, manteniendo el 0-0 hasta el entretiempo. En el complemento, Santiago Álvarez rompió el cero con un try, seguido por una espectacular corrida de Moneta que amplió la ventaja. Aunque Francia descontó con un try de Gregoire Arfeuil, no logró revertir el resultado.

El camino a la final estuvo lleno de grandes actuaciones. En semifinales, Los Pumas 7s dominaron a Australia con un contundente 31-7, destacándose Germán Schulz con un hat-trick. Previamente, en la fase de grupos, el equipo argentino arrasó con Irlanda (35-7), Estados Unidos (52-5) y Fiji (35-7). En cuartos de final, volvió a imponerse ante Irlanda (22-14), asegurando su lugar entre los mejores.

Desde su primera consagración en el circuito en 2004, Argentina ha construido una trayectoria destacada en el rugby seven. Tras títulos en Los Ángeles 2004 y San Diego 2009, la actual generación retomó el protagonismo en Vancouver 2022, acumulando desde entonces diez títulos más. Además, el seleccionado argentino se colgó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, reforzando su estatus en la élite mundial.

Con este nuevo campeonato, Argentina se convierte en el quinto seleccionado más exitoso en la historia del circuito, superando a Samoa y Australia. Nueva Zelanda sigue liderando con 69 títulos, seguido por Fiji (45), Sudáfrica (43) e Inglaterra (19). Aún quedan dos torneos en el calendario: el Seven de Singapur (5-6 de abril) y el Seven de Los Ángeles (3-4 de mayo), donde Los Pumas 7s buscarán seguir haciendo historia.