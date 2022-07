El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped goleó este domingo a España por 4 a 1, en su segundo compromiso por el grupo C de la Copa del Mundo de España-Países Bajos, y dio un paso gigante en busca de los cuartos de final.



Agustina Gorzelany, en dos ocasiones, Valentina Raposo y María José Granatto convirtieron para Las Leonas que venían de golear a Corea del Sur por 4 a 0 y son líderes de la zona con 6 puntos. En tanto, Begoña García descontó para España, en el Estadio Olímpico de Terrassa.



El último partido de la fase de clasificación será el próximo el jueves 7, ante Canadá, que en su debut del viernes cayó ante las españolas por 4-1 y hoy perdió frente a Corea por 3 a 2.



El equipo de Fernando Ferrara logró un triunfo importante ante el séptimo equipo en el ranking mundial. Argentina fue superior en la primera parte. La arquera española Melanie García se erigió en figura con grandes intervenciones en los primeros tres córners cortos.



Las Leonas dispusieron de cinco en total durante la primera parte y la falta de precisión en la definición las privó de quebrar el cero.



Eugenia Trinchinetti marcó un gol, pero fue anulado por revisión del video referal porque la pelota no salió del área en el cuarto córner corto.



María José Granatto y Agustina Albertario fueron las jugadoras más incisivas en ataque ante un seleccionado español que sólo dispuso de dos córners cortos, mal ejecutados.



España salió más decidida en el segundo tiempo y la actuación de la arquera Belén Succi fue vital, con dos acertadas intervenciones.



Argentina jugó con una jugadora menos por la tarjeta verde a Victoria Granatto y las españolas intentaron sacar provecho. El equipo nacional se sobrepuso a la presión de su rival y adquirió efectividad en el momento justo. A Majo Granatto le cometieron penal cuando Lucía Jiménez interpuso su palo y Gorzelany (8m) no falló ante Melanie García.



Luego, llegaron más goles a través de Raposo (9m) y Gorzelany (13m), en ajustadas definiciones generadas por dos córners cortos.



España descontó con Begoña García (20m) a través de un córner corto y Majo Granatto (29m) cerró el marcador en la jugada preparada tras otro córner corto.



Argentina tuvo la siguiente formación inicial: María Belén Succi; Sofía Toccallino, Valentina Costa y Agustina Gorzelany; Eugenia Trinchinetti, Rocío Sánchez Moccia, Agostina Alonso y María Cedres; Agustina Albertario, María José Granatto y Victoria Granatto.



Las Leonas, medalla de plata en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio, llegaron a la Copa del Mundo con muy buenos antecedentes deportivos este año, ya que fueron campeonas de la Copa Panamericana en Chile, donde sacaron boleto para el Mundial, y recientemente se adjudicaron la FIH Pro League.



El Mundial España-Países Bajos 2022 está estructurado en cuatro zonas de cuatro equipos y desarrollará su primera fase hasta el jueves. Los vencedores de cada grupo avanzarán directamente a cuartos de final, instancia en la que se enfrentarán con los ganadores de un repechaje entre los segundos y terceros.



El Grupo A, conformado por Países Bajos, Chile, Alemania e Irlanda, y el B, integrado por China, Inglaterra, India y Nueva Zelanda, tienen como sede el municipio de Amstelveen, al norte de Ámsterdam; mientras que el C (Argentina, España, Canadá y Corea) y el D (Australia, Bélgica, Japón y Sudáfrica) se realizan en Terrassa.



Esa misma ciudad catalana, que albergará dos cruces de cuartos de final, quedará como sede definitiva de la Copa del Mundo a partir de semifinales, con el duelo por el título programado para el domingo 17, a las 16.30 de la Argentina.



Países Bajos es el ganador de las últimas dos ediciones (La Haya 2014 y Londres 2018) y medalla de oro en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, el año pasado.



Las neerlandesas son las máximas ganadoras del Mundial de la especialidad con ocho títulos, además de cuatro segundos puestos y un tercer lugar. Argentina le sigue en el medallero con dos coronaciones (Perth 2002 y Rosario 2010), tres platas (Mandelieu -Francia- '74, Berlín '76 y Dublín '94) y otros tres bronces (Madrid '78 y 2006 y La Haya 2014).



En tanto, en ocho participaciones olímpicas, Las Leonas obtuvieron cinco medallas y tres diplomas: medalla de plata en Sydney 2000, Londres 2012 y Tokio 2020; bronce en Atenas 2004 y Beijing 2008, y séptimo puesto en Seúl 88, Atlanta 1996 y Río 2016.