La maratón de la UNR convocó a más de 1000 personas que corrieron pese al frío

Después de un breve chaparrón en la madrugada que bajó bastante la temperatura, se corrió la 4ta edición de la maratón de la Universidad Nacional de Rosario. Los vientos de más de 40 kilómetros por hora no amilanaron a los corredores que pudieron cumplir con las tres distancias: 2km, 5km y 10km. Los participantes destacaron el diseño de la remera, que emula el de la selección nacional de fútbol con detalles en los puños con el color de la UNR, y con un gigante 10 en la espalda, a tono con el clima mundialista, y en coincidencia con el aniversario de las elecciones que devolvieron la democracia en 1983.

En diálogo con Rosario Plus, el rector de la UNR, Franco Bartolacci, evaluó la carrera como “una maravilla”. “Nos ayudó poco el día pero muy contento porque más de 1000 personas se sumaron a la maratón de la UNR. Se inscribe dentro de la promoción de las prácticas de vida saludable que tiene nuestra Universidad. Este año además hicimos una remera hermosa, que es esta de Argentina, con la que corrimos todos”, relató.

El titular de la casa de altos estudios participó de la prueba en la distancia de 5km y comentó en broma que el tiempo fresco le jugó a favor para llegar a la meta: “A mí me ayudó, llegué entero. No practico habitualmente, así que ya haber llegado, y haber llegado bien es un éxito total”.

La prueba está organizada desde el Área de Bienestar Universitario y la Dirección de Educación Física, y estuvo enmarcada en el aniversario 39° del triunfo de la democracia en la Argentina. Se realiza desde 2017, con un parate durante la pandemia, aunque el año pasado la Universidad organizó un trote de 7,5 km que incluyó a su paso el ingreso a diversos edificios simbólicos de su patrimonio.

Desde adentro

Un periodista de Rosario Plus participó de la prueba de 10k para poder transmitir las sensaciones. La bajada de Pellegrini al inicio, pero aún más remontar cuesta arriba esa avenida, marca una gran diferencia con el habitual recorrido costero de las carreras en la ciudad. Apenas largó la prueba frente a la Facultad de Ingeniería un fuerte viento en contra ofreció algo de resistencia, hasta que la cuesta abajo de Pellegrini hasta Belgrano fue un espaldarazo para los participantes. Ya junto a la barranca el viento daba una tregua. Luego en el túnel Arturo Illia la calle va en ascenso, pero al no ser muy pronunciado no implica tanta dificultad. Ya en la vuelta, otra cuesta abajo en calle Av. Del Huerto hacia el sur a la altura del Parque España, también produce el efecto “empuje” para los corredores con casi tres cuartos de prueba completa. El viento volvió a pegar fuerte y en contra en la vuelta, pero todavía faltaba la mayor dificultad. Tomar Pellegrini desde la rotonda en Av. Belgrano hasta Necochea, son 500 metros en franco ascenso en el que corredores y corredoras pusieron a prueba los músculos del tríceps sural. Las repercusiones del buen o mal entrenamiento, del precalentamiento o de la elongación se sentirán ahora, algunas horas después de la prueba, sensiblemente en toda esa zona.

Los podios

En los 5km el podio estuvo encabezado por Agustín Monestes (14min 50seg), Matías Bergero y Osvaldo Lovaiza en varones, y las primeras damas en llegar fueron Camila Lencina (19min 49seg), Guadalupe Abba y Noelia González. En los 10km los ganadores de la general de caballeros fueron Jeremías Abba (33min 55seg), Marcelo Méndez y Pablo Godoy, y las mujeres Alejandra Sannazzaro (43min 43seg), Cintia Palacios y María Fernanda Sonzini.

Entre los inscriptos se destacó la gran participación de estudiantes y comunidad educativa en general, aunque la convocatoria era abierta. La premiación por categoría fue para las y los corredores de la prueba de 10km, cada 10 años. y la lluvia aceleró la entrega de los reconocimientos.

La corredora más longeva fue la Campeona Master Susana Sarco, de 81 años, que corrió los 10 km en 1h 5min 57seg. Consultada sobre su participación, dijo sentirse “la verdad, feliz. Un poco molestó el viento porque la pierna derecha se me subía y me golpeaba la izquierda de la fuerza del viento. Pero me gustó todo. Me gustó el entorno, me hizo disfrutar, me hace sentir bien”. Acostumbrada a distancias más largas como 21km y 42km, aseguró que “no fue fácil porque uno pierde un poquito el training de las competencias. Como hace rato no compito por un motivo u otro, entonces quizás cuesta un poquito más, pero me hacía feliz estar”, continuó la rosarina.

Susana logró el oro en el Campeonato Master de Media Maratón en Corea del Sur en 2017 (como los JJ.OO para adultos mayores), y participó recientemente del mismo campeonato en Finlandia pero un tema técnico la dejó afuera y volvió muy apenada. “Me fue hermoso, pensaba que había hecho el record, cuando llegué me fui a esperar la premiación y me dijeron que estaba descalificada. Fue un sufrimiento enorme. Para mí el chip no marcó, pero ellos (la organización) hubieran tenido que averiguar bien, saber bien por qué pasó eso, porque yo los 21 los hice”, contó consultada por este medio la rosarina, gran representante del atletismo argentino, que cumple 82 años en el mes de enero.

Las remeras

Consultado por este medio, el rector de la UNR relató que el motivo de las remera, parecidas a las de la selección con un “10” futbolero en la espalda, se debe a que “en un año tan particular, tan cerca del Mundial nos pareció que era una buena idea asociar la convocatoria a esta vida saludable que hace la universidad a través de la maratón, a la épica en la que está todo el país en poquitas semanas, y para hinchar por Argentina, para estar todos juntos que es lo que necesitamos en un momento tan difícil”. Además de la temática futbolística, la necesidad de festejar juntos como sociedad tiene que ver con el aniversario de las elecciones del 30 de octubre de 1983, que devolvieron la democracia al país luego de la última dictadura, en las que fue electo Raúl Alfonsin. “Poder generar esas actividades que promueven también la alegría, el encuentro, el disfrute colectivo, creo que es algo que le falta al país así que por eso también lo hacemos”, afirmó Bartolacci.

La corredora Ana Campos, que administra el sitio de Facebook Rosario Corre, opinó que “el protagonista aparte de los corredores fue el viento sur a más de 40km por hora que nos sacudió bastante durante la vuelta, sobre todo en el retorno. Nos sacudió de lo lindo y aun así salió una carrera bastante buena a nivel personal”. La experimentada corredora manifestó que “es una carrera que me sigue gustando. La organización estuvo bien. La remera muy linda, con el motivo de la camiseta de la selección, a la gente le gustó mucho. La premiación fue esta vez de 10 en 10. Me hubiera gustado más que sea de 5 en 5 por categoría de edad, como lo hacían antes, pero es un detalle más que se podría mejorar”.

Aldo Bellittieri fue el último de los corredores en completar los 10km. “El ganador más lento”, anunció el locutor ante su llegada, precedida por las sirenas de las motos de Tránsito entre aplausos de los presentes.