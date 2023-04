Los playoffs de la NBA de esta temporada están ofreciendo un show a la altura que se espera. Incluso grandes jugadores que están en un pico de rendimiento. En la noche en la que Miami Heat sacó del camino a Milwaukee Bucks, grandes favoritos, por 4-1, fue Giannis Antetokounmpo, el que terminó siendo la figura por una reflexión acerca del “fracaso” en el deporte.

El impacto por la caída del equipo número 1 de la Conferencia Este de la NBA en la primera ronda de los playoffs despertó la pregunta polémica de un periodista al jugador de los Bucks. ¿Fue un fracaso?, le preguntó el reportero.

El jugador griego suspiró, se tomó la cabeza y le dijo al cronista: “Dios mío... Me hiciste la misma pregunta el año pasado. ¿Vos conseguís un ascenso cada año en tu trabajo? No, ¿verdad? Entonces, ¿cada año que trabajás es un fracaso? ¿Sí o no? No, cada año trabajás para conseguir algo, para conseguir una meta: un ascenso, cuidar de tu familia... No sé, darles una casa, cuidar a tus padres”.

“No es un fracaso: son pasos hacia el éxito Y si tu nunca... Perdón no quiero hacerlo personal. Así que hay siempre pasos que dar. Michael Jordan jugó 15 años y ganó seis campeonatos. ¿Los otros nueve fueron un fracaso? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Es una pregunta equivocada. No hay fracaso en el deporte. Hay días buenos y días malos, algunas días triunfas y otros no. De eso se trata el deporte: no ganas siempre”, añadió.