La nutrida comitiva de atletas que representará a Argentina en los III Juegos Suramericanos de la Juventud 2022 llegó este martes a Rosario. Los 259 deportistas de entre 14 y 18 años, entre ellos 15 oriundos de la ciudad, dejaron el Polideportivo León Najnudel del Cenard (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) en Buenos Aires con toda la ilusión a cuesta.

Los deportistas fueron despedidos durante un acto institucional en el Cenard. Durante la ceremonia recibieron la bandera argentina la tenista Luciana Moyano (16 años, de Juárez Celman, Córdoba) y el jugador del seleccionado argentino de básquet 3×3 Nicolás Chiaraviglio (18 años, de Sunchales, Santa Fe), que serán abanderados de la delegación.

Con respecto a lo que representa portar la insignia patria, Chiaraviglio confesó: “Ser abanderado es un orgullo y una sensación inesperada. Voy a representar a la bandera lo mejor que pueda”. Sobre la preparación para los Juegos, el basquetbolista de Sunchales afirmó que fue “muy larga, dura y pudimos hacer un muy trabajo por lo que espero que nos vaya lo mejor posible”.

Mientras que Moyano declaró que ser abanderada es “¡Un orgullo! Estoy muy contenta y va a ser una muy linda experiencia”. La tenista cordobesa luego hizo referencia a su preparación. “Fue bastante dura. Estamos trabajando desde hace mucho tiempo, los torneos son más seguidos, y estamos muy bien preparados para estos Juegos”, mencionó.

Orgullo local

Además del hito que representa la concreción de este mega evento deportivo internacional, Rosario también buscará mostrar al mundo lo mejor del deporte local a través de la participación de 15 atletas que tendrán la oportunidad de competir, tanto en forma individual como en equipo, para hacer realidad sus ilusiones de sumar al medallero de la ciudad y del país.

Los representantes del deporte rosarino que competirán en los Juegos son:

Gino Dicapua (16). Competirá en Rugby 7. Es jugador del Duendes Rugby Club de la ciudad.

Maximiliano Fiscella Nicoli (17). Competirá en Rugby 7. Es jugador de Atlético del Rosario.

Camila Aquino (14). Competirá en Patín Carrera, en patinaje de velocidad en 200 metros meta contra meta, 500 metros más distancia y 1.000 metros. Se inició en el Centro de Desarrollo Deportivo (CDD) de la Municipalidad. Luego pasó por el club Nueva Aurora, y actualmente representa al club Ex Combatientes de Malvinas.

Paulina Guerscovich (14). Competirá en esgrima, sable femenino. Practica en el club Universitario de Rosario.

Valentina Cassanello (15). Competirá en esgrima, florete femenino. Practica en el Club Gimnasia y Esgrima de Rosario.

Franco Marchetti (14). Competirá en esgrima, florete masculino. Practica en el Club Gimnasia y Esgrima de Rosario.

Chiara Medun (16). Competirá en natación, 100 mts libre, 50 mts libre; 4×100 mts libre, y 4×100 libre mixto). Practica en el Club de Regatas Rosario.

Juan Ignacio Gallardo (15). Competirá en karate, menos de 61 kg. Practica en el Club Social y Deportivo Río Negro.

Federico Pérez (16). Competirá en Judo, menos de 81 kg. Practica en Atlantic Sportmen.

Lucio Grimauldo (18). Competirá en básquet 3×3. Es jugador de Atalaya.

Julián García (18). Comeptirá en básquet 3×3. Es jugador de Atlantic Sportmen.

Thiago Ognibene (16). Competirá en Gimnasia Artística, all around. Practica en el Club Atlético Provincial.

Simón Casiello (16). Competirá en Hockey 5. Juega en Jockey Club.

Morena Abdala (17). Competirá en Voleibol Playa. Se forma en el Centro de Desarrollo La Florida.

Luisina Giovannini (15). Competirá en Tenis. Es oriunda de Coronel Moldes (Córdoba), pero vive en Rosario desde sus 10 años.