La ciudad volvió a dejar su huella en el deporte continental: 19 atletas locales integraron la delegación argentina que participó de los II Juegos Panamericanos Junior en Asunción (Paraguay), y el balance fue más que positivo con nueve medallas conquistadas por rosarinos: cinco de oro, una de plata y dos de bronce.

Los oros llegaron de la mano de Luca Micatrotta (K4 500m en canotaje velocidad); Francisco Giorgis (salto en esquí náutico); Delfina Persoglia (con Las Leoncitas en hockey césped femenino); los hermanos Juan Cruz y Lucas Boretti (con Los Leoncitos en hockey césped masculino), y Juan Ignacio Gallardo (-60 kg en karate).

Además, Fran Giorgis sumó una medalla de plata en la modalidad overall de esquí náutico, mientras que Brenda Ruiz Díaz (taekwondo -67 kg) y Alma Pueyo (tiro con arco recurvo) completaron la cosecha con sendos bronces.

Con este aporte clave de Rosario, la delegación argentina cerró una participación histórica en Asunción, logrando 95 medallas (27 de oro, 38 de plata y 30 de bronce) que le permitieron ubicarse en el 5° lugar del medallero entre 41 países, mejorando el desempeño de Cali 2021.

Más allá de los medallistas, la delegación local participó en disciplinas como natación, remo, patinaje de velocidad, voleibol playa, natación artística y esgrima, consolidando un abanico diverso de deportistas que proyectan futuro olímpico.