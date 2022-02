El equipo argentino de la Copa Davis comenzará en poco menos de dos semanas a desandar el camino hacia la tan añorada Ensaladera de Plata. La primera cita será por las eliminatorias ante Republica Checa los días 4 y 5 de marzo en el Buenos Aires Lawn Tennis, con un plantel que tendrá como capitán debutante a “El Mago” Guillermo Coria, quien en diálogo con Rosarioplus.com habló sobre sus expectativas en su nuevo rol y de las modificaciones que se anunciaron en el formato la competencia.

En las últimas horas los organizadores de la Copa Davis dieron a conocer algunos cambios que se realizarán a partir del mes de septiembre, después de haber consultados a los jugadores quienes expresaron su conformidad debido a que esta modificación les aliviana la presión del calendario anual de tenis. Por lo que se determinó que la fase de grupos se desarrollará en cuatro ciudades a definir, cada una de ellas albergará una zona de cuatro equipos del 14 al 18 de septiembre de 2022. Mientras que las finales tendrán una sola sede en noviembre, en un lugar también a anunciar.

“Este cambio que acaba de anunciar la ITF y los organizadores de la Copa Davis me parece correcto, siguen buscando cual es el mejor formato para que luego quede el que será el definitivo y que a su vez sea beneficioso para todos”, dijo Coria a Rosarioplus y agregó: “En septiembre, que es cuando se implementarán estas modificaciones, todos los tenistas van a estar en plena competencia y súper activos, así que no me parecen mal. Se está buscando lo mejor para los jugadores”.

El Mago conformó aquella Legión Argentina que disputaba la Davis con el tradicional sistema de localías e idas y vueltas. Ahora en su nuevo rol como capitán enfrenta el desafió de superar los playoffs y llegar el conjunto que lidera a la zona de grupos. “Si bien estos cambios asemejan más a los de mi época, por otro lado es más difícil que te vuelvan a tocar series de local como era antes una vez que superaste la clasificación. Pero se necesitaban cambios en relación al formato que nosotros teníamos, porque cada vez menos jugadores estaban participando, así que siempre que sean cambios para bien, yo los acompaños y los aceptos. De todos modos, lo voy a confirmar recién ahora que me toca ser capitán y lo voy a vivir desde adentro. Una vez que pase esta serie, que ojalá la podamos ganar y llegar a septiembre, ahí voy a tener una opinión más concreta, después de haber vivido desde adentro tanto el formato viejo y este nuevo”.

De llegar a superar también la fase de grupo, el combinado argentino se medirá en las Finales de la Copa Davis que se desarrollarán en un solo país. De esta etapa participarán 16 naciones. “Me gusta también que las instancias decisivas se disputen en un solo país. Creo que ese también es un cambio correcto, en síntesis, dividir todo en dos partes no me parece mala idea, ojala me toque vivir es instancia, pero en un principio la decisión me parece bien”, detalló.

Mientras espera el día de su debut frente la selección nacional El Mago se siente ansioso, nervioso y feliz. “No veo la hora que comience la serie, estoy totalmente enfocado en como va a ser mi trabajo. Los chicos vienen jugando muy bien y va a ser un gran desafío reencontrarme con mucha gente, aquí en el país y el Buenos Aires Lawn Tennis”.

El conjunto argentino que recibirá a los checos está compuesto por Diego Schwartzman, Federico Delbonis, Sebastián Báez, Horacio Zeballos y Máximo González. Mientras que por el lado de República Checa formarán con Tomas Machac, Jiri Lehecka, Zdenek Kolar y Vit Kopriva, bajo la capitanía de Jaroslav Navratil.