En la previa al Gran Premio de México, el piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto aprovechó su tiempo libre para enseñarle a su compañero de escudería, Alex Albon, a tomar mate.

El joven pilarense hizo que su compañero pruebe la icónica infusión argentina. "¿Vamos a tomar de la misma bombilla?", fue la primera reacción del tailandés. "Bueno, no podés cambiar la bombilla", le respondió Franco.

Mientras se iba animando, Colapinto le dio algunas indicaciones. "¡No la muevas! No lo toques. Si no, lo lavás y se empieza a mover un montón. No lo tocás, sólo lo tomás", expresó.

Alex Albon reconoció que el mate "no está mal". Mientras, el argentino le explicó que es una buena opción "para las mañanas". "Lo puedo ver, lo entiendo. Entiendo por qué", sentenció el tailandés.