El equipo argentino de la Copa Davis recibirá a Bielorrusia este fin de semana en el Buenos Aires Lawn Tennis Club (BALTC) en una serie correspondiente al Grupo Mundial I. El encuentro contará con dos importantes novedades: un aforo del 70 por ciento de público en las gradas y la presencia de un representante local, Federico Coria.

“Tengo una alegría enorme desde que confirmaron mi participación en el equipo de la Davis, me siento renovado y que está por arrancar el año en vez de terminar. Recuerdo cuando mi hermano jugó contra Tomas Berdych aquí en 2005 y lo que generaban en la gente tanto él como La Legión”, dijo Coria y agregó: “Esas vivencias son las que hicieron que me dedique al tenis y como consecuencia que hoy tenga la posibilidad de estar en el plantel argentino y jugar mi primera Copa Davis. Voy a tratar de disfrutar esta experiencia que va a ser inolvidable para mí”.

Los albicelestes, comandado por Gastón Gaudio, volverán después de 16 años a jugar una serie en el Lawn Tennis, con el aditivo que tras tantas restricciones por la pandemia volverá el público a la cancha. “La presencia de público en la Copa Davis es fundamental, porque le da ese distintivo a la competencia, cuando nos enteramos que se iba a realizar con un 70 por ciento de aforo, nos puso muy contento. Esperemos que la gente se pueda acercar a apoyarnos y nosotros podamos brindar un lindo espectáculo”, expresó.

El rosarino tuvo la mejor temporada de su carrera tras varios años en el circuito profesional, entre sus logros se destacan: el ingreso al top 100, su primera actuación en los Juego Olímpicos, la participación en los cuatro Grand Slam, así como en varios Masters 1000 y la final en el ATP 250 de Bastad.

“Todo esto es increíble, me siento con muchísima energía. Lo vivo así por mi historia de vida, porque tengo 29 años y se me están dando un montón de cosas en este último periodo. La convocatoria a la Copa Davis me llega en un gran momento, con mi mejor nivel y más experiencia. Este era el sueño que me quedaba por cumplir, porque de a poco los fui logrando a todos”, indicó.

Sobre la serie ante Bielorrusia y el folclore en el tenis sobre aquella mítica final en Roland Garros entre su hermano El Mago y Gaudio, quienes por entonces eran archi-rivales, Fefo dijo: "La localía, el polvo de ladrillo y el público en cancha, sumado a nuestro profesionalismo favorecerá el mejor resultado. Pero, además van a estar presente mi familia y entre ellos Guille, mi héroe, lo que me entusiasma aún más”.

“Los que pasó entre Gaudio y Guille queda en el pasado, ellos dos ya fueron capitanes en una serie de Copa Davis. Yo tengo mi vida y mi carrera, esta semana lo fui conociendo a Gastón y está todo bárbaro, cuando haya confianza entre nosotros le haré algún chiste al respecto y le diré que lo insulté un poquito en el 2004”, concluyó.